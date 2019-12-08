Washington Post: визит Лаврова в Вашингтон не улучшит отношения России и США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведёт переговоры с американским коллегой Майком Помпео в рамках визита в Вашингтон, The Washington Post. Тем не менее, издание отмечает, что «глубокое недоверие Вашингтона Москве» не позволит добиться улучшения двусторонних отношений, к которому стремятся в Кремле.

На следующей неделе министр иностранных дел России Сергей Лавров прибудет с первым с 2017 года визитом в США, сообщает The Washington Post со ссылкой на американских дипломатов, пожелавших остаться неназванным.

Ожидается, что глава российского МИД встретится с американским коллегой Майком Помпео, который прежде зачастую предпочитал избегать личных контактов с Лавровым, возлагая эти обязанности на бывшего советника президента по национальной безопасности Джона Болтона.

Однако, как отмечает издание, неизвестно запланирована ли переговоры Лаврова с американским лидером Дональдом Трампом.

Несмотря на то, что в Белом доме комментировать предстоящий визит отказались, источник издания в правительстве США предположил, что Помпео и Лавров обсудят наиболее острые вопросы отношений двух стран: ситуации на Украине, в Сирии и в Венесуэле, а также контроль над вооружениями.

В российском МИД также не стали раскрывать подробности предстоящего визита. Официальный представитель ведомства Мария Захарова ограничилась заявлением о том, что встреча министров должна состояться во вторник.

При этом дипломаты ожидают, что Лавров также поднимет вопрос российского вмешательства в президентские выборы в США, по которому министры так и не сумели прийти к взаимопониманию в рамках майских переговоров в Сочи.

Перспективу улучшения российско-американских отношений после очередных переговоров The Washington Post называет «туманной», учитывая «глубокое недоверие Вашингтона Москве». Нормализации отношений, к которой стремится Россия, также может помешать недовольство конгресса США якобы имевшим место в 2016 году вмешательством и действиями страны на Украине.

Последний визит Лаврова в Вашингтон вызвал волну критики после того, как посольство России в США опубликовало фото со встречи политика с представителями американской стороны. Так, российской делегации разрешили пригласить в Овальный кабинет фотографа одно из местных СМИ, тогда как американских фотокорреспондентов на встречу не пустили. Кроме того, напоминает The Washington Post, по итогам визита Трампа обвинили в раскрытии секретных данных американской разведки.

Комментарии читателей на сайте The Washington Post:

Trotski: Эта статья написана так, будто администрация Трампа проводит антироссийскую внешнюю политику. Есть члены правительства США (демократы), которые придерживаются антироссийских взглядов, но, основываясь на всей информации, которую мы видели в ходе расследования об импичменте, большинство республиканцев занимают пророссийскую позицию и открыто распространяют пророссийскую пропаганду.

Журналисты должны обновить взгляды на взгляды членов нашего правительства, чтобы отразить политическую реальность. Трамп занимает пророссийскую позицию.Республиканцы занимают пророссийскую позицию.

WestCoastMax: Помпео ищет помощь в борьбе за место в сенате.

Justice4AmericaNow: Это отвратительно и является пощёчиной всем американцам. Трампу нужно покинуть должность и прекратить загрязнять Белый дом. Также любой американец, который голосует за Трампа, не сможет остановить Россию. Вам придётся выбирать — либо Америка, либо Россия.

TimeForChange2020: Трампу нужны обновлённые инструкции от Путина.

David Filibert: Я адресую это министру иностранных дел России Сергею Лаврова, который занимает должность на протяжении долгого времени. Он производит впечатление более умного, нежели наш Майк Помпео, человека, и, похоже, лучше справляется с заботой о своей стране.