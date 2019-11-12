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Помпео: Вашингтон вооружил Киев, чтобы он мог «сражаться с русскими»

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Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что администрация Дональда Трампа предоставила Украине оборонительные комплексы вооружений, чтобы Киев мог «сражаться с русскими», сообщает WCSC-TV. Чиновник также признался, что «гордится» достижениями нынешней администрации на украинском направлении.
Помпео: Вашингтон вооружил Киев, чтобы он мог «сражаться с русскими»
Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа, в отличие от правительства его предшественника Барака Обамы, предоставила Киеву «настоящее оружие», чтобы он мог «сражаться с русскими», заявил госсекретарь США Майк Помпео в ходе визита в Чарльстон (штат Южная Каролина) в интервью местному телеканалу WCSC-TV.

«Я участвовал в определении политического курса Америки в отношении Украины, и мы повели себя предельно чётко. Мы хотели добиться того, чтобы сократилась коррупция, которая существовала на Украине ужасно долго, чтобы у [президента Украины Владимира Зеленского] была возможность это сделать, а нынешний украинский президент хотел добиться того, чтобы Владимир Путин больше не мог причинять народу Украины тяготы и лишения. Поэтому мы предоставили украинскому народу оборонительные оружейные комплексы», — цитирует сайт канала заявления Помпео.

«Предыдущая администрация решила этого не делать. Они решили предоставить Украине одеяла. Мы же дали им настоящее оружие, чтобы они могли сражаться с русскими. Я горжусь тем, чего смогла добиться наша администрация благодаря своей политике на украинском направлении», — добавил госсекретарь.

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источник
WCSC-TV США Северная Америка
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