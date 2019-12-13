Макфол: от продления СНВ-III выиграет не только Трамп, но и все американцы

Бывший посол США в Москве Майкл Макфол в своей статье для The Washington Post призвал президента Дональда Трампа заключить с Китаем отдельный договор по ограничению ядерных вооружений, для того чтобы продлить СНВ-III. По мнению Макфола, это позволит США сэкономить миллиарды долларов, а Трампу принесёт первую победу в рамках его усилий по налаживанию отношений с Россией.

На фоне напряжённых российско-американских отношений и расследования импичмента Дональда Трампа СМИ, по сути, обошли вниманием важнейшую тему состоявшейся на этой неделе встречи главы Белого дома с главой МИД России Сергеем Лавровым — необходимость продления СНВ-III, пишет бывший посол США в Москве Майкл Макфол для The Washington Post.

Хорошая новость, по мнению Макфола, состоит в том, что Лавров обсудил с американской стороной истекающий в феврале 2021 года Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Однако есть и плохая новость. Трамп, как и госсекретарь Майк Помпео, отметил необходимость присоединения к соглашению Китая.

При этом отказ США от СНВ-III в том случае, если его не подпишет Поднебесная, Макфол называет «большой ошибкой», так как договор отвечает американским интересам.

В качестве выхода из положения политик предлагает параллельные переговоры с Пекином по новому соглашению по ограничению ядерного вооружения, в ходе которых Вашингтону придётся признать, что у Китая нет 1550 единиц боезарядов, в связи с чем стране не нужно присоединяться к СНВ-III.

Важно, чтобы переговоры с Россией и Китаем были «последовательными, а не связанными». Сначала необходимо договориться о продлении существующего соглашения и лишь затем начинать обсуждение нового.

Продление СНВ-III Макфол называет «лёгкой дипломатической победой» для Трампа. Несмотря на то что и 1550 ядерных боеголовок с каждой стороны могут уничтожить планету, текущее состояние российско-американских отношений пока не позволяет надеяться на дальнейшее сокращение. Таким образом, продление договора является наилучшим вариантом развития событий.

Соглашение, мало того что сохраняет в силе ограничения на ядерное вооружение, ещё и отвечает национальным интересам США, так как в настоящий момент Москва вкладывает в развитие ядерной программы значительно больше средств, чем Вашингтон.

Поддержанию мира также способствует инспекционная деятельность, прописанная в договоре. Информация, получаемая путём мониторинга и проверок, по мнению Макфола, бесценна. Как отмечает политик, в ходе переговоров с СССР президент Рональд Рейган заявил: «Доверяй, но проверяй». В нынешней обстановке Макфол обращается к фразе: «Не доверяй, только проверяй», чему поспособствует продление СНВ-III.

В противном случае США предстоит потратить миллиарды долларов на развёртывание большего числа ядерных боеголовок, которые не будут нести в себе смысла с точки зрения внешнеполитической стратегии. Более того, ЦРУ, АНБ и другим разведслужбам будут вынуждены выделить дополнительные средства на сбор информации относительно российской программы по модернизации ядерного арсенала.

По словам Макфола, последние три года Трамп провёл за обсуждением необходимости улучшения отношений с Россией. Пролонгация СНВ-III станет его первой победой в этом отношении.

В своей статье для The Washington Post бывший посол США в Москве отмечает, что на данном этапе редко соглашается с президентом России Владимиром Путиным по вопросам внешней политики. Однако когда в Кремле говорят, что продление СНВ-III — хорошая идея, политик не спорит, так как от этого выиграют все американцы.