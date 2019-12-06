Le Figaro: Путин намерен «как можно быстрее» возобновить СНВ-3

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва желает в кратчайшие сроки возобновить договор СНВ-3, сообщает французская Le Figaro. Как подчёркивается в материале издания, данное соглашение считается последним «столпом» системы контроля над ядерными вооружениями, и прекращение его действия в 2021 году, по мнению американских чиновников, может обернуться «стратегическим кризисом» для самих же США.
Российский президент Владимир Путин объявил в четверг о намерении возобновить до конца года Договор о мерах по дальнейшему сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), пишет Le Figaro.
Как отмечается в материале французской газеты, российский лидер подчеркнул, что решение о возобновлении договора должно быть принято в кратчайшие сроки, дабы «не было потом никакого двойного-тройного толкования по поводу нашей позиции». Россия со своей стороны готова возобновить СНВ-3 без промедления, добавил Путин.
Между тем, Вашингтон до сих пор практически не выказывал интереса к возобновлению СНВ-3 после прекращения его действия в начале 2021 года, «желая освободиться от предусмотренных им ограничений», пишет Le Figaro.
Как напоминает обозреватель Le Figaro, «противники по холодной войне» Россия и США в этом году уже отказались от заключённого в советскую эпоху Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), обвинив в его крахе друг друга. ДРСМД считался «одним из столпов мировой безопасности», и прекращение его действия «вызывает опасения по поводу возможного возобновления гонки вооружений», пишет журналист. Владимир Путин в своём выступлении в четверг отдельно заявил, что хотел бы определить меры по предотвращению потенциальных угроз, связанных с выходом американской стороны из ДРСМД, говорится в материале.
Договор СНВ-3, подписанный в 2010 году президентом России Дмитрием Медведевым и американским лидером Бараком Обамой «в период, когда отношения между странами были значительно более тёплыми», считается последним ещё действующим соглашением о ядерном оружии, «сохраняя арсеналы обеих стран — участниц на уровне ниже пика, достигнутого во время холодной войны», напоминает автор. По условиям соглашения Москва и Вашингтон договорились вдвое сократить количество пусковых установок ядерных ракет и ввести новую систему контроля над вооружениями, пишет он.
Новые заявления господина Путина прозвучали на следующий день после слушаний комитета по иностранным делам палаты представителей США, где обсуждалась необходимость возобновления СНВ-3, подчёркивается в статье. Бывшая заместитель госсекретаря США по вопросам контроля над вооружениями Роуз Готтемюллер заявила в ходе слушаний, что после прекращения действия соглашения ситуация «может быстро и кардинальным образом измениться», в итоге обернувшись для США «стратегическим кризисом».
Президент Татарстана Рустам Минниханов провёл официальную встречу с послом Таиланда в России Тханатипом Упатисингом, сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу президента Республики Татарстан.
Эксперт Центра отраслевой экономики Научно-исследовательского финансового института Андрей Гордеев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал заявление министра энергетики России Александра Новака о стабилизации российского топливного рынка.
Специалисты Омского завода транспортного машиностроения восстановили советскую технику периода Великой Отечественной войны — тяжёлый танк ИС-2 («Иосиф Сталин») и тяжелую самоходно-артиллерийскую установку ИСУ-152, сообщает телеканал «Звезда».
Фонд содействия инновациям подвёл итоги конкурсов по отбору проектов в рамках программы «Развитие», согласно которым IT-компании Удмуртии получат инвестиции в размере около 69 миллионов рублей, сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства Удмуртии.
Объединение болельщиков петербургского «Зенита» «Ландскрона» заявило о намерении покинуть трибуны стадиона на 40-й минуте матча 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Динамо» в рамках протестной акции.
Председатель Гильдии производителей, поставщиков и специалистов индустрии дизайна МТПП Анастасия Крылова в беседе с НСН рассказала о новых сервисах, предназначенных для защиты прав интеллектуальной собственности в сфере дизайна.
Заместитель председателя Гильдии негосударственных структур безопасности Московской торгово-промышленной палаты Павел Сорокин провёл мастер-класс для молодых политиков из 60 регионов и четырёх стран, сообщает НСН.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что министр энергетики России Александр Новак и его заместители должны получить административное наказание за задержку реализации закона об установке интеллектуальных приборов учёта электроэнергии.
Глава городского округа Реутов Станислав Каторов рассказал о создании проекта визуальной концепции общественного пространства Реутова, разработкой которого займётся известный французский архитектор Жан-Мишель Вильмотт.
Выставка предметов для интерьера «Трын*Трава: современный русский стиль», которая проходит в Центре моды и дизайна Всероссийского музея декоративного искусства, продлится до 11 декабря. Об этом сообщается на сайте музея.
Руководитель группы независимых российских экспертов, ректор Московского государственного юридического университета (МГЮА) Виктор Блажеев ответил на вопрос, сделала ли Россия всё необходимое для того, чтобы доказать Всемирному антидопинговому агентству (WADA) свою непричастность к махинациям в московской антидопинговой лаборатории.
Следственный комитет России опубликовал видео обысков у организованной преступной группы, причастной к убийству начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД России по Республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева.
Руководитель группы независимых российских экспертов, ректор Московского государственного юридического университета (МГЮА) Виктор Блажеев объяснил, почему экс-руководитель московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, а также его помощники Олег Мигачёв и Тимофей Складовский не удалили свою переписку, где якобы обсуждались их коррупционные схемы.
Руководитель группы независимых российских экспертов, ректор Московского государственного юридического университета (МГЮА) Виктор Блажеев заявил, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) игнорирует тот факт, что изменения в базы данных московской лаборатории также вносились и её бывшим руководителем Григорием Родченковым.
Руководитель группы независимых российских экспертов, ректор Московского государственного юридического университета (МГЮА) Виктор Блажеев заявил, что он и его коллеги не согласны с подходом отдела расследований Всемирного антидопингового агентства (WADA) к делу о возможном внесении изменений в базу данных московской лаборатории.
В переговорах по транзиту газа через Украину с обеих сторон звучат труднореализуемые запросные позиции. Об этом в ходе встречи с представителями бизнеса Германии заявил президент России Владимир Путин.
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик прокомментировал RT заявление бывшего президента Украины Петра Порошенко, который предостерёг нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского от переговоров с российским президентом Владимиром Путиным тет-а-тет.
Следственные органы предъявили обвинение жителю Краснодарского края 1993 года рождения по делу об утечке личных данных сотрудников Российских железных дорог (РЖД). Об этом говорится в сообщении на сайте Следственного комитета России.
Фонд «Демократические инициативы» им. Кучерива и Киевский международный институт социологии провели опрос, результаты которого показали, что большинство украинцев готовы к компромиссу ради установления мира в Донбассе.
В городе Железногорске Красноярского края правоохранительные органы проводят проверку в связи с отравлением двух подростков неустановленным веществом. Об этом информирует пресс-служба ГСУ СК по региону.
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал серию задержаний болельщиков московского «Спартака» накануне и во время матча 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом» (0:1).