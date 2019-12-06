Le Figaro: Путин намерен «как можно быстрее» возобновить СНВ-3

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва желает в кратчайшие сроки возобновить договор СНВ-3, сообщает французская Le Figaro. Как подчёркивается в материале издания, данное соглашение считается последним «столпом» системы контроля над ядерными вооружениями, и прекращение его действия в 2021 году, по мнению американских чиновников, может обернуться «стратегическим кризисом» для самих же США.

Российский президент Владимир Путин объявил в четверг о намерении возобновить до конца года Договор о мерах по дальнейшему сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), пишет Le Figaro.

Как отмечается в материале французской газеты, российский лидер подчеркнул, что решение о возобновлении договора должно быть принято в кратчайшие сроки, дабы «не было потом никакого двойного-тройного толкования по поводу нашей позиции». Россия со своей стороны готова возобновить СНВ-3 без промедления, добавил Путин.

Между тем, Вашингтон до сих пор практически не выказывал интереса к возобновлению СНВ-3 после прекращения его действия в начале 2021 года, «желая освободиться от предусмотренных им ограничений», пишет Le Figaro.

Как напоминает обозреватель Le Figaro, «противники по холодной войне» Россия и США в этом году уже отказались от заключённого в советскую эпоху Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), обвинив в его крахе друг друга. ДРСМД считался «одним из столпов мировой безопасности», и прекращение его действия «вызывает опасения по поводу возможного возобновления гонки вооружений», пишет журналист. Владимир Путин в своём выступлении в четверг отдельно заявил, что хотел бы определить меры по предотвращению потенциальных угроз, связанных с выходом американской стороны из ДРСМД, говорится в материале.

Договор СНВ-3, подписанный в 2010 году президентом России Дмитрием Медведевым и американским лидером Бараком Обамой «в период, когда отношения между странами были значительно более тёплыми», считается последним ещё действующим соглашением о ядерном оружии, «сохраняя арсеналы обеих стран — участниц на уровне ниже пика, достигнутого во время холодной войны», напоминает автор. По условиям соглашения Москва и Вашингтон договорились вдвое сократить количество пусковых установок ядерных ракет и ввести новую систему контроля над вооружениями, пишет он.

Новые заявления господина Путина прозвучали на следующий день после слушаний комитета по иностранным делам палаты представителей США, где обсуждалась необходимость возобновления СНВ-3, подчёркивается в статье. Бывшая заместитель госсекретаря США по вопросам контроля над вооружениями Роуз Готтемюллер заявила в ходе слушаний, что после прекращения действия соглашения ситуация «может быстро и кардинальным образом измениться», в итоге обернувшись для США «стратегическим кризисом».