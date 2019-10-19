Bloomberg: не разногласия между США и Россией мешают продлению СНВ-III, а Китай

США заявили, что не хотят продлевать истекающий договор СНВ-III, но при этом стремятся вовлечь в переговоры по ядерному разоружению Китай. Как пишет Bloomberg, ссылаясь на мнение экспертов, договоры об ограничении ядерного оружия важны, и их стоит сохранить прежде всего, а потом уже думать о том, как заставить Китай ограничить свои потенциалы, и не только в ядерных вооружениях.

Главная загвоздка, которая мешает США и России продлить договор об ограничении ядерного оружия, вовсе не относится к Владимиру Путину или Дональду Трампу, пишет Bloomberg. «Это Китай», — отмечает автор статьи Дэвид Уэйнер.

Договор СНВ-III, последний из крупных договоров между двумя мировыми ядерными сверхдержавами, истекает в начале 2021 года, однако администрация Трампа заявила, что не станет его продлевать, если в число участников не войдёт Китай. Как отмечает автор статьи, если не получится продлить договор, то тем самым закончится эпоха соглашений по ограничению распространения ядерного оружия. Эксперты уверяют, что в таком случае получат сигнал другие страны, которые стремятся заполучить ядерное оружие — от Саудовской Аравии до Северной Кореи.

Министр обороны США Марк Эспер предложил «отмногосторонить» соглашение. Но если США опасаются, что Китай наращивает свои ядерные запасы, то политологи отмечают, что лучше бы США и России ограничить свои вооружения, а потом уже думать о Китае, ведь у него далеко не такие большие запасы ядерного оружия.

Российские дипломаты настаивают, что времени у Москвы и Вашингтона мало, что переговоры по новому договору могут занять год, и даже на продление прежнего соглашения нужно время. «Просто позволить этому договору умереть будет непростительно. Международное сообщество это воспримет как неуважение к одному из ключевых столпов международной безопасности», — приводит автор статьи слова заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова.

Китай на переговоры пока не соглашается, отмечая, что его запасы далеки от объёмов Москвы и Вашингтона, на которых приходится 90% всего мирового ядерного оружия. Однако китайские запасы, как ожидается, будут расти скорыми темпами, тем более что он разрабатывает новые средства доставки боеголовок. Попытки привлечь Китай к переговорам осложняются тем, что у него есть своя политика в регионе, которая включает в себя сдерживание Индии. Из-за выхода США из ДРСМД ситуация осложняется: Штаты объявили, что разместят запрещённые ранее ракеты в Азии, что разозлит Пекин.

Впрочем, и помимо Китая напряжённость царит и между Россией и США. Так, комитет ООН по разоружению не смог приступить к работе, потому что Россия не соглашалась на предложенное расписание в знак протеста против того, что США не выдали визы членам российской делегации.

В отличие от времён холодной войны, новые достижения в киберпространстве, в искусственном интеллекте, в космических технологиях передвинули стрелку весов в ядерном оружии от количества к качеству, отмечают эксперты. Поэтому США и стремятся связать Китай договором.

«США всегда доминировали во многих новых технологиях, например, в космосе. Но теперь в этих областях растёт Китай, — приводит издание мнение политолога Роберта Мэннинга. — Нам нужен стратегический диалог, чтобы разобраться в этих новых областях. Хотим ли мы, чтобы существовали автономные вооружения? Хотим ли мы запретить сверхзвуковое оружие или нет? Вот где новая волна, а не в сокращении ядерных вооружений».

Однако отказ от СНВ-III покажет миру, что две крупнейшие ядерные державы не беспокоятся по поводу контроля над вооружениями. «Вместе с водой ребёнка не выплёскивают», — приводит Bloomberg выражение политолога Эспозито Мюррея, который предложил сохранить существующий договор, а потом уже вести переговоры по Китаю и новым технологиям.