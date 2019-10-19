Foreign Affairs предложил вариант для компромисса между США и Россией

Последние четыре американских президента обещали наладить отношения США и России, однако этого так и не произошло. Издание Foreign Affairs предлагает вариант компромисса для Москвы и Вашингтона, который устроит обе стороны. Как пишет автор статьи, если уж Соединённые Штаты смогли договориться с Советским Союзом об укреплении мира и безопасности во всём мире, одновременно отстаивая свои интересы и ценности, то, конечно, они смогут сделать то же самое и сегодня с Россией.

После окончания холодной войны каждый американский президент, придя к власти, обещал улучшить отношения с Россией, но каждый сталкивался с тем, что его обещание — не более чем иллюзия. Как пишет Foreign Affairs, политика четырёх американских администраций потерпела неудачу, потому что, какой бы она ни была, примиренческой или конфронтационной, в её основе всегда лежало устойчивое заблуждение: если американская стратегия будет правильной, можно изменить представление России о собственных интересах и основы её мировоззрения.

Как отмечает издание, было ошибкой строить американскую политику на предположении о том, что Россия вступит в сообщество либеральных демократических стран, но в равной степени было ошибкой представлять, будто более агрессивная политика США вынудит Россию отказаться от своих жизненно важных интересов. В сегодняшней атмосфере большинство американских политических руководителей должны хорошо понимать, что в практическом и идеологическом плане тесное и устойчивое партнёрство между двумя странами просто невозможно. Однако гораздо труднее признать тот факт, что травля России и давление на неё почти ничего не дадут, но вполне могут привести к прямо противоположному результату.

По мнению автора статьи, если проводить более сбалансированную стратегию сдержанного соперничества, это создаст механизм сотрудничества, необходимый для преодоления глобальных вызовов. Кроме того, если строить отношения с Россией умнее, это гарантирует европейскую безопасность и стратегическую стабильность, создаст некое подобие порядка на Ближнем Востоке и поможет сдержать усиление Китая. А поскольку американское политическое руководство требует от России сдержанности в поведении, оно должно быть готово к пересмотру своих ближайших целей, особенно в деле урегулирования кризиса на Украине, а также к формированию более продуктивных отношений с Москвой.

«Прежде всего, американским политикам придётся смотреть на Россию прямо и открыто, без сентиментальности и идеологии. В новой стратегии в отношении России придётся отказаться от примитивного мышления предыдущих администраций и веры в чудо и вместо этого стремиться к поэтапным достижениям, которые способствуют продвижению долгосрочных американских интересов. Вместо того чтобы убеждать Москву пересмотреть свои интересы, Вашингтон должен показать, что эти интересы можно лучше отстаивать посредством продуманного соперничества и сотрудничества с США», — пишет автор материала.

По его мнению, те проблемы, которые Россия сегодня создаёт Соединённым Штатам, не похожи на борьбу за выживание в эпоху холодной войны, это больше похоже на ограниченное соперничество между великими державами, у которых разные стратегические интересы и задачи. И если Соединённые Штаты смогли на компромиссной основе договориться с Советским Союзом об укреплении мира и безопасности во всём мире, одновременно отстаивая свои интересы и ценности, то, уж конечно, они смогут сделать то же самое сегодня с Россией.

Начав с Европы, американское политическое руководство должно отказаться от любого стремления к продвижению НАТО на постсоветское пространство. Вместо того чтобы обхаживать страны, которые альянс не готов защищать военными средствами, НАТО следует крепить своё внутреннее единство и убеждать незащищённых членов в своей преданности делу коллективной обороны. Если будет остановлено продвижение НАТО на восток, у России исчезнет главная причина для посягательств на бывшие советские республики. Однако Соединённые Штаты всё равно должны сотрудничать с этими странами в вопросах безопасности, делая это так, чтобы такие отношения были приемлемы для России.

Кроме того, очень важна политика в отношении Украины. Здесь, пишет автор материала, крайне важны две взаимные уступки. Во-первых, чтобы снять озабоченность России, Соединённые Штаты должны сказать Киеву, что вопрос о вступлении в НАТО больше не обсуждается, но в то же время им надо углублять двустороннее сотрудничество с Украиной в сфере безопасности. Во-вторых, Киев должен признать вхождение Крыма в состав России, а Москва взамен должна согласиться с полным возвращением Донбасса в состав Украины без какого-либо особого статуса.

По условиям всестороннего соглашения украинцы должны также получить компенсацию за утраченное имущество в Крыму, а Украина должна получить доступ к морским ресурсам и гарантированный проход судов через Керченский пролив. США и ЕС в таком случае постепенно ослабят антироссийские санкции, но в то же время они предложат Украине существенный пакет помощи, нацеленной на осуществление реформ, исходя из того, что сильная и процветающая Украина является оптимальным средством сдерживания будущей российской агрессии.

«Поначалу такой подход будет встречен с большим недоверием и скептицизмом в Киеве, Москве и странах Европы. Но Зеленский сделал ставку на урегулирование конфликта в Донбассе, а Путин будет рад возможности перенацелить ресурсы и внимание на противодействие распространяющимся в России волнениям на социально-экономической почве», — отмечает автор Foreign Affairs.

Чтобы выстроить более умную стратегию в отношении России, надо также учитывать последствия военного участия Кремля в войне на Ближнем Востоке, где главную опасность представляет не Россия, а Иран. Как и США, Россия не хочет, чтобы Иран стал обладателем ядерного оружия, поэтому, если Соединённые Штаты начнут учитывать ограниченные интересы безопасности России в Сирии и признают её в качестве регионального игрока, им наверняка удастся убедить Кремль активнее сдерживать агрессивное поведение Ирана.

Кроме того, Вашингтон также должен изменить своё отношение к вопросам контроля вооружений. То, что давало результат последние полвека, больше не работает, поскольку мир переходит к многополярному порядку, а Китай в первых рядах модернизирует свои вооружённые силы. Но Соединённым Штатам всё-таки следует продлить действие Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений, который заканчивается в 2021 году. Государственные руководители должны разработать новый режим контроля вооружений, где будут учтены новаторские и быстро развивающиеся технологии и в котором будут участвовать другие ведущие страны. В какой-то момент к этому процессу надо будет подключить Китай, но США с Россией должны показать пример, как они делали это раньше.

«Соединённые Штаты не могут помешать усилению Китая в области стратегических ядерных вооружений и в других вопросах, но они в состоянии направить растущую силу и влияние Китая в то русло, которое соответствует американским интересам. Они должны подключить к этим усилиям Россию вместо того, чтобы толкать её в объятия Китая, что США делают в настоящее время», — пишет Foreign Affairs.

США также могут тонко содействовать формированию иного баланса сил в Северо-Восточной Азии, который будет служить американским интересам. Для этого американские руководители должны помогать России в поиске всё новых альтернатив Китаю, что будет укреплять переговорные позиции Кремля и снижать риск перекоса торговых и военных соглашений в пользу Пекина. Когда российско-американские отношения в других областях улучшатся, США должны сосредоточиться на отмене санкций, мешающих Японии, Южной Корее и Америке вкладывать инвестиции в российский Дальний Восток и создавать совместные предприятия с российскими фирмами в Центральной Азии. Если у России будет шире выбор и набор вариантов, у Кремля появятся более существенные рычаги давления на Китай, что будет выгодно Соединённым Штатам.

В вопросе информационной политики сложную проблему представляют телеканал RT, радио «Спутник» и аккаунты в социальных сетях, которые издание называет «российскими средствами пропаганды». Но сегодня американские СМИ и политики преувеличивают эту угрозу, обвиняя Россию в своих внутренних раздорах. Они внушают участникам таких дебатов, что совпадающие с официальными российскими предпочтениями мнения являются частью организованной Кремлём кампании влияния. Однако, пишет издание, есть более конструктивный подход: США следует знакомить людей с искусством медийных манипуляций и развивать их способность критически оценивать прочитанное, как делают некоторые скандинавские и прибалтийские страны.

Как заключает издание, в предлагаемой смеси компромиссов по всем этим вопросам надо учитывать реалии российских интересов и американского влияния. И хотя такой подход резко отличается от политики американских администраций, проводимой после окончания холодной войны, такая стратегия представляет собой возврат к традициям американской внешней политики, существовавшим до её начала.



«То были величественные и дальновидные традиции. США проводили свою внешнюю политику терпеливо, размеренно, довольствовались постепенными достижениями. Америка не боялась идти на уступки Москве, потому что была уверена в своих ценностях и в своём будущем. Вспомнив и применив на практике свои достоинства из прошлого, Соединённые Штаты смогут и сегодня противостоять вызовам со стороны Москвы», — подводит итог американское издание.



