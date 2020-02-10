Hill: демократы увидели возможность «спасти» СНВ-III в давлении на Трампа

Члены Демократической партии США и эксперты по контролю над вооружениями усилили давление на президента Дональда Трампа, привлекая внимание общественности к опасности истечения срока действия СНВ-III, сообщает The Hill. При этом большинство республиканцев выступают против единственного договора, юридически ограничивающего развитие ядерного потенциала России и США.

Сторонники Договора между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений увеличивают давление на администрацию американского лидера, призывая Дональда Трампа продлить СНВ-III, пишет The Hill.

Представители Демократической партии, эксперты по контролю над вооружениями и по меньшей мере один член Республиканской партии выступили с рядом заявлений, призвав не допустить истечения срока договора.

«Какое-то время у нас было чувство неотложности, так как администрация сигнализировала о нежелании его продлевать. Что касается того, что мы можем сделать, мы должны оказывать на них давление, чтобы договор продолжал действовать», — заявил глава комитета конгресса США по вооружённым силам демократ Адам Смит.

По его словам, оказывать давление на Трампа следует, привлекая внимание общественности к рискам новой гонки вооружений.

Эксперты предупреждают, что СНВ-III остаётся единственным соглашением, ограничивающим ядерные потенциалы России и США. Если Трамп допустит «смерть» документа, впервые за последние 50 лет исчезнут любые юридические ограничения, сдерживающие крупнейшие ядерные державы мира.

«Если Дональд Трамп позволит истечь СНВ-III, впервые с 1972 года не будет ни ограничений, ни инспекций, ни каких-либо проверок американской и российской ядерной деятельности, — приводит The Hill слова главы Международного движения за глобальный ноль Дерека Джонсона. — Это станет возвращением к самым опасным дням холодной войны, безопасность всей планеты висит на волоске».

Опасения вызывает тот факт, что срок действия договора заканчивается 5 февраля 2021 года, то есть всего через несколько недель после инаугурации президента США. В случае если Трамп не будет переизбран на второй срок, новому главе Белого дома может не хватить времени на переговоры с российской стороной, несмотря на то что основные кандидаты на победу в праймериз от демократов поддерживают идею продления.

При этом в администрации действующего главы государства настаивают, что хотели бы включить в договор Китай, а также расширить арсенал стратегических вооружений, подпадающих под ограничения. Вместе с тем, китайские власти отказались участвовать в переговорах, а в Кремле предложили продлить соглашение без каких-либо предварительных условий.

Большинство республиканцев, в свою очередь, выступают против договора, полагая, что он ограничивает возможности США, в то время как Китай волен свободно развивать свой ядерный потенциал. Кроме того, по их мнению, не стоит доверять России, когда она заявляет о соблюдении условий международных соглашений.

Как отмечает The Hill, договор может стать не первым совместным с Россией документом, от которого откажутся в США. Так, впервые беспокойство относительно возможного нежелания продлевать СНВ-III появилось после выхода Трампа из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 2 августа 2019 года.

Тем не менее на прошлой неделе советник по национальной безопасности Роберт О'Брайен заверил, что переговоры о контроле над вооружениями с Россией начнутся «в ближайшее время».