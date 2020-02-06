Daily Express: новое американское ядерное оружие возродило страх перед третьей мировой

Новые американские ядерные боеголовки малой мощности повышают риск возникновения конфликта, способного перерасти в мировую войну, приводит Daily Express мнение сооснователя организации Global Zero Брюса Блэра. Кроме того, по его словам, Вашингтон рискует ещё сильнее повысить уровень международной напряжённости, поскольку Дональд Трамп сомневается в необходимости продления договора СНВ-3.

Страхи третьей мировой войны усиливаются из-за трений между США и Россией, пишет Daily Express. По словам Брюса Блэра, сооснователя организации Global Zero, выступающей за сокращение мирового ядерного арсенала, «мы не должны обманывать себя, считая, что тактическое ядерное оружие пригодно для использования в рамках конфликтов. Любое использование подобного оружия вызовет риск разжигания конфликта, способного перерасти в мировую войну».

Как отмечает издание, тактическое оружие, о котором говорит Блэр, является ядерными боеголовками малой мощности, которые недавно были размещены на американских субмаринах в рамках сдерживания России. Замминистра обороны США Джон Руд отметил, что такой шаг усиливает стратегию сдерживания и лишает соперников США преимущества в сфере ядерного оружия малой мощности. Кроме того, Руд заявил, что размещение новых боеголовок связано с растущими военными вызовами со стороны России.

Daily Express пишет, что администрация Трампа подверглась критике за создание опасности ядерного конфликта. Издание отмечает, что составленная палатой представителей версия оборонительной программы 2020 запрещала развёртывание модернизированных боеголовок, однако этот пункт был исключён из финальной версии, одобренной конгрессом и подписанной Трампом.

Кроме того, Дональд Трамп может ещё сильнее повысить градус международного напряжения, поскольку американский президент сомневается в необходимости продления договора СНВ-3. Прекращение действия СНВ-3 может спровоцировать невиданный со времён холодной войны скачок гонки вооружений между США и Россией, считает Daily Express. Издание напоминает, что срок действия СНВ-3 истекает 5 февраля 2021 года.