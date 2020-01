Guardian: «опасный шаг» — США выпустили в Атлантику субмарину с ядерным оружием малой мощности

Американская подводная лодка USS Tennessee вышла на патрулирование с новыми ядерными боеголовками мощностью всего 5 килотонн. Как сообщает The Guardian, эти боеголовки администрация Трампа заказала для «сдерживания России». По мнению критиков, такой шаг превращает ядерное оружие из средства устрашения в средство ведения войны и, следовательно, повышает риск его применения.

В Атлантический океан вышла на патрулирование первая американская подводная лодка с ядерными боеголовками малой мощности, пишет The Guardian. Сторонники контроля над вооружениями предупреждают, что это событие делает применение атомного оружия более вероятным.



На борту субмарины USS Tennessee находятся баллистические ракеты Trident, оснащённые боеголовками W76-2, которые два года назад заказал Дональд Трамп, говорится в статье.



Мощность боеголовки — 5 килотонн, это одна треть мощности бомбы «Малыш», сброшенной на Хиросиму, отмечает The Guardian. Для сравнения: на баллистических ракетах других американских подводных лодок установлены боеголовки мощностью 90 и 455 килотонн.



Администрация Трампа утверждает, что W76-2 — ответ на «угрозу России» использовать «тактическое» ядерное оружие для быстрой победы на поле боя. По мнению сторонников новых боеголовок, у США не было «эффективного средства сдерживания» против российского тактического оружия, потому что Москва «исходила из того, что Вашингтон не рискнёт применить в ответ подавляющую мощь своих межконтинентальных баллистических ракет из страха превратить региональный конфликт в войну, в которой погибнет гражданское население», говорится в статье.



Другие заявляют, что появление новой боеголовки приведёт к тому, что станет проще воспринимать ядерное оружие как средство ведения войны и достижения победы, а не только как средство устрашения, применимое лишь в крайнем случае. Вводя в игру тактическое ядерное оружие, политическое и военное руководство США получает «опасный новый вариант» конфронтации с противниками, помимо России, опасаются критики.



По словам Ганса Кристенсена из Федерации американских учёных, хотя W76-2 позиционируется как средство сдерживания России, эта боеголовка может сыграть роль и в конфликте с КНДР и Ираном.



Согласно доктрине Трампа, США могут применять ядерное оружие в ответ на «значительные неядерные стратегические атаки», в том числе на «атаки против гражданского населения и инфраструктуры США, их союзников и партнёров», сообщает The Guardian.



Кристенсен отмечает, что власти США «видят необходимость» говорить о подводной лодке USS Tennessee, ведь «если люди про неё не знают, как она может устрашать?» Учёный также отметил, что низкая мощность новых боеголовок может стать аргументом для тех военных, которые решат советовать президенту «переступить ядерный порог».