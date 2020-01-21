Les Echos: Иран пригрозил выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия

Глава внешнеполитического ведомства Ирана предупредил, что государство может выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия, если европейские страны передадут в Совбез ООН жалобу на неисполнение Тегераном своих обязанностей по СВПД, пишет Les Echos. Издание отмечает, что такие угрозы являются шагом назад в сокращении мирового ядерного потенциала и могут послужить плохим примером для других стран.
В понедельник министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что страна готова выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), если Париж, Берлин и Лондон передадут материалы против Тегерана в Совет Безопасности ООН, сообщает Les Echos.
Как рассказывает издание, в прошлый вторник три ведущие страны — члена Евросоюза запустили механизм разрешения споров, предусмотренный Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) от 2015 года. Согласно этому договору Тегеран замораживал свою ядерную программу, которая якобы предусматривала создание атомных бомб, в обмен на снятие международных санкций. Такие же цели преследует Договор о нераспространении ядерного оружия, принятый полвека назад: он строго контролирует атомную промышленность 204 подписавших его стран и препятствует появлению новых ядерных держав. После того как Иран ратифицировал ДНЯО, только не подписавшие его страны (Индия, Пакистан, Северная Корея, Израиль) имеют ядерное вооружение. Большинство экспертов сходятся во мнении, что если у Ирана появится ядерное оружие, его примеру последуют Саудовская Аравия, Турция и Египет.
В статье отмечается, что начиная с мая прошлого года Иран уже в пять раз сократил свои обязательства по СВПД, а во вторник предупредил, что может это сделать «в последний раз» в ответ на запуск механизма решения споров. Согласно статье 37 договора, подписанного Тегераном, Пекином, Парижем, Лондоном и Вашингтоном, если спор не улажен, он передаётся на рассмотрение в Совет Безопасности, что может повлечь за собой восстановление отменённых санкций. В воскресенье Тегеран уже сообщал, что может отказаться от визитов инспекторов МАГАТЭ.
Ранее в мае 2018 года США в одностороннем порядке вышли из СВПД и ввели санкции против Тегерана, который в ответ перестал соблюдать некоторые ограничения по обогащению урана в рамках этого договора. Как пишет Les Echos, угроза выхода из ДНЯО могла бы стать серьёзным шагом назад в борьбе с распространением ядерного оружия.
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