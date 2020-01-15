SZ: склонились перед «диктатом» Вашингтона — европейцы усилили давление на Иран в рамках ядерной сделки

Франция, Великобритания и Германия запустили механизм разрешения споров по ядерной сделке с Ираном, сообщает Süddeutsche Zeitung. Процедура может завершится возобновлением санкций Совбеза ООН против Тегерана. Глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф упрекнул европейцев в том, что они склонились перед «диктатом» Вашингтона, и подчеркнул, что такая политика не даст никаких результатов.

Франция, Великобритания и Германия усиливают давление на Иран в конфликте из-за ядерного соглашения, пишет Süddeutsche Zeitung. Министры иностранных дел этих стран заявили, что собираются запустить предусмотренный договором механизм разрешения споров. Так они отреагировали на то, что с мая Тегеран постепенно отказывался от выполнения своих обязательств, а после убийства генерала Касема Сулеймани счёл, что вообще не должен себя никак ограничивать в реализации национальной ядерной программы.

Глава немецкого МИД Хайко Маас заявил, что эти нарушения «больше не останутся без ответа». При этом он подчеркнул, что цель европейцев всё же заключается в сохранении соглашения и поиске «дипломатического решения». Он призвал Тегеран к «конструктивному» участию в переговорном процессе. В совместном заявлении министры иностранных дел Германии, Франции и Великобритании выразили надежду, что «выход из тупика удастся найти», и в очередной раз осудили главу Белого дома Дональда Трампа за выход из ядерного соглашения и политику максимального давления на Иран.

Однако запуск механизма разрешения споров может привести к возобновлению действия санкций Совбеза ООН против Тегерана, отмечает издание. К тому же не исключено, что ЕС может принять свои собственные штрафные меры. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф упрекнул европейцев в том, что они склонились перед «диктатом» Вашингтона. Вместо этого им стоило набраться мужества и выполнить свои собственные обязательства, предусмотренные соглашением. За последние 20 месяцев политика умиротворения в отношении США ничего не дала и никогда ничего не даст, подчеркнул он.

И всё же, судя по заявлениям, Берлин, Лондон и Париж заинтересованы в сохранении соглашения. Ведь оно позволяет вести очень плотное наблюдение за иранской ядерной программой через Международное агентство по атомной энергии. Также остаётся открытым вопрос: «Смогут ли европейцы склонить Иран к переговорам?». Летом этого года президент Франции Эммануэль Макрон предложил выделить Тегерану кредитную линию объемом €15 млрд., если он согласится обсудить возможность расширения ядерного соглашения, а также свою роль в ближневосточном регионе и ракетную программу. Британский премьер Борис Джонсон заявил, что новая сделка США с Ираном может помочь выйти из кризиса, но после убийства Сулеймани такой вариант представляется невозможным. Для этого должен закончиться президентский срок нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа, заключает Süddeutsche Zeitung.