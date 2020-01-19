FAZ: Маас заявил о провале американской агрессивной политики в отношении Ирана

Угрозы и военные акции США не смогли изменить поведения Ирана, пишет Frankfurter Allgemeine со ссылкой на слова главы немецкого МИДа Хайко Мааса. По мнению политика, ставку необходимо делать не на эскалацию напряжения, а на дипломатию.
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас обвинил Дональда Трампа в провальной политике относительно конфликта с Ираном, пишет Frankfurter Allgemeine.
Комментируя агрессивное поведение Ирана, Маас заявил, что «угрозы и военные акции не смогли ничего изменить. Нельзя действовать так, будто бы инициированная извне смена режима в Тегеране автоматически улучшит ситуацию. Такой сценарий уже провалился в Ираке».
Издание напоминает, что после выхода США из ядерной сделки с Ираном напряжение между Вашингтоном и Тегераном вновь резко возросло. Пиком эскалации стало убийство иранского генерала Касема Сулеймани и ответный удар иранских сил по военным базам в Ираке, где находились американские военные.
Как пишет Frankfurter Allgemeine, Маас выступил за европейский подход к иранскому кризису, отметив, что «ЕС делает ставку на дипломатию, а не на эскалацию». Кроме того, глава немецкого МИДа выступил в защиту иранской ядерной сделки, заявив, что если бы не она, то у Ирана, вероятно, уже было бы ядерное оружие.
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