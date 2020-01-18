FAZ: Германия подтвердила, что США грозили Европе пошлинами из-за иранской ядерной сделки

США угрожали ввести пошлины на автомобили из ЕС в том случае, если европейские страны не запустят механизм урегулирования споров в рамках ядерной сделки с Ираном, пишет Frankfurter Allgemeine, ссылаясь на заявление немецкого правительства. Впрочем, в немецком МИД отметили, что угрозы пошлин никак не повлияли на итоговое решение по запуску механизма урегулирования споров.

Правительство Германии подтвердило, что США угрожали ввести пошлины на автомобили из ЕС в рамках спора вокруг ядерной сделки с Ираном, пишет Frankfurter Allgemeine.

Раннее в американских СМИ сообщалось, что речь шла о пошлинах в размере 25 процентов: угроза делалась с целью подтолкнуть европейские страны к запуску механизма урегулирования споров в рамках иранского ядерного соглашения. Отмечается, что причина инициации механизма — многочисленные нарушения соглашения со стороны Ирана, пошагово осуществлявшего процесс обогащения урана.

Как напоминает издание, США вышли из иранской ядерной сделки в 2018 году, и с тех пор проводят политику «максимального давления» на Тегеран. При этом в министерстве иностранных дел ФРГ утверждают, что угроза пошлин со стороны США никак не повлияла на решение о запуске механизма урегулирования споров.

В ведомстве заявили, что это решение было принято ещё 7 января, а представители США просто не были заранее об этом проинформированы. Frankfurter Allgemeine отмечает, что официально известно о запуске механизма урегулирования споров стало 14 января.