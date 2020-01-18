FAZ: Германия подтвердила, что США грозили Европе пошлинами из-за иранской ядерной сделки

США угрожали ввести пошлины на автомобили из ЕС в том случае, если европейские страны не запустят механизм урегулирования споров в рамках ядерной сделки с Ираном, пишет Frankfurter Allgemeine, ссылаясь на заявление немецкого правительства. Впрочем, в немецком МИД отметили, что угрозы пошлин никак не повлияли на итоговое решение по запуску механизма урегулирования споров.
Правительство Германии подтвердило, что США угрожали ввести пошлины на автомобили из ЕС в рамках спора вокруг ядерной сделки с Ираном, пишет Frankfurter Allgemeine.
Раннее в американских СМИ сообщалось, что речь шла о пошлинах в размере 25 процентов: угроза делалась с целью подтолкнуть европейские страны к запуску механизма урегулирования споров в рамках иранского ядерного соглашения. Отмечается, что причина инициации механизма — многочисленные нарушения соглашения со стороны Ирана, пошагово осуществлявшего процесс обогащения урана.
Как напоминает издание, США вышли из иранской ядерной сделки в 2018 году, и с тех пор проводят политику «максимального давления» на Тегеран. При этом в министерстве иностранных дел ФРГ утверждают, что угроза пошлин со стороны США никак не повлияла на решение о запуске механизма урегулирования споров.
В ведомстве заявили, что это решение было принято ещё 7 января, а представители США просто не были заранее об этом проинформированы. Frankfurter Allgemeine отмечает, что официально известно о запуске механизма урегулирования споров стало 14 января.
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT обвинения Украины и Грузии о «неправомерной деятельности» России, которая якобы препятствует поисково-спасательным операциям в Чёрном и Азовском морях и Керченском проливе.
После побед на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Аделаиде россиянин Андрей Рублёв поделился ожиданиями от старта на Открытом чемпионате Австралии, который запланирован на 20 января.
Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв в разговоре с RT прокомментировал обвинения Украины и Грузии о «неправомерной деятельности» России, которая якобы препятствует поисково-спасательным операциям в Чёрном и Азовском морях и Керченском проливе.
Председатель Народного совета самопровозглашённой Донецкой народной республики Владимир Бидёвка считает, что «было бы логичным», если бы представители Донбасса и президент Украины Владимир Зеленский вели прямой диалог.
Российский президент Владимир Путин возложил цветы к монументу «Рубежный камень» на Невском пятачке в Ленинградской области, где во время Великой Отечественной войны получил ранение его отец. Об этом сообщает РИА Новости.
В Хабаровске из зданий аэропорта и железнодорожного вокзала были эвакуированы порядка 700 человек из-за поступления сообщений о минировании. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя управления на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу.
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин прокомментировал RT заявление заместителя председателя комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерала Джона Хайтена о том, что США не удаётся ускорить ряд перспективных военных разработок.