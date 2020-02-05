CNN: новые ядерные боеголовки для сдерживания России вызвали раскол в американской элите

Американские подводные лодки оснастили боеголовками малой мощности, сообщает CNN: в Пентагоне эта мера объясняется необходимостью сдерживания России, обладающей большим запасом тактических ядерных вооружений. Впрочем, в самих США эта новость была воспринята неоднозначно: ещё в 2018 году группа бывших американских высокопоставленных чиновников заявляла о том, что такой шаг рискует снизить порог использования ядерного оружия и повышает опасность ядерной войны.

Американский флот осуществил развёртывание на подводных лодках нового типа ядерных боеголовок малой мощности, сообщает CNN. В Пентагоне данный шаг рассматривают в качестве противовеса угрозе от российских тактических ядерных вооружений. Впрочем, несколько бывших представителей администрации президента США заявили о том, что новое оружие повышает риск ядерной войны.

Согласно информации издания, новый тип боеголовок является модификацией предыдущей модели W-76, устанавливавшейся на баллистических ракетах подлодок класса Trident II. Таким образом, общий объём американского ядерного арсенала не увеличится.

Призыв к созданию ядерных боеголовок малой мощности был озвучен администрацией Дональда Трампа в 2018 году: в Вашингтоне выразили опасения, что условный противник может использовать против США тактическое ядерное оружие и не опасаться ответного удара, поскольку американские ядерные боеголовки куда более разрушительны. По мнению администрации Трампа, расширение ядерных опций американской армии является важным элементом поддержания стратегии сдерживания региональной агрессии.

Как сообщает CNN, модификация боеголовок является частью пятилетней программы стоимостью $50 млн. По словам замминистра обороны США Джона Руда, создание ядерных боеголовок малой мощности «является ответом на заключение о том, что потенциальные противники, такие как Россия, полагают, что развёртывание ядерных вооружений малой мощности предоставит им преимущество над США и их союзниками».

По мнению председателя комитета палаты представителей США по вооружённым силам Адама Смита, модернизация боеголовок является «неверным и опасным» решением. Он отметил, что новое оружие не обезопасит ситуацию, а лишь увеличит риск дестабилизации.

Считается, что Россия обладает большими запасами «тактического» ядерного оружия, менее мощного и разрушительного, чем у США, пишет CNN. Американская армия имеет в распоряжении старые тактические бомбы B61, однако они считаются куда уязвимей ракет, запускаемых с подлодок.

Группа бывших высокопоставленных американских чиновников раскритиковала разработку ядерных ракет малой мощности и ещё в 2018 году составляла официальный запрос в конгресс с просьбой отклонить требование администрации Трампа о создании новых тактических ядерных боеголовок. В запросе было отмечено, что такие боеголовки снижают порог использования ядерного оружия, что может привести к катастрофе.