Berliner Morgenpost: из-за ракетных испытаний США новой гонки вооружений едва ли удастся избежать

Соединённые Штаты провели новые ракетные испытания, и теперь Россия и Китай могут отреагировать «соответствующим образом», предупреждает Berliner Morgenpost. Надежды же на достижение «действенных договорённостей» по контролю над вооружениями и вовсе практически не осталось, констатирует немецкое издание.

Вашингтон провёл испытания новой баллистической ракеты наземного базирования, сообщает Berliner Morgenpost.

При этом Министерство обороны США само подтвердило, что подобные ракетные испытания стали бы нарушением условий больше не существующего Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, отмечает немецкая газета.

Как уточняет издание, ракета, запущенная с военно-воздушной базы Ванденберг в штате Калифорния, пролетела более 500 км и упала в открытом океане.

Баллистические ракеты, добавляет Berliner Morgenpost, могут быть оснащены «химическими, биологическими и ядерными боеголовками».

Провоцируют ли тем самым Соединённые Штаты новую гонку вооружений? — задаётся вопросом Berliner Morgenpost.

Ведь теперь, предупреждает немецкое издание, Россия и Китай могут отреагировать «соответствующим образом».

А надежды на достижение «действенных договорённостей» по контролю над вооружениями и вовсе «практически не осталось», констатирует газета.

Berliner Morgenpost напоминает, что в августе Соединённые Штаты уже проводили испытания крылатой ракеты, которые также бы стали нарушением ДРСМД. В свою очередь, Москва и Пекин предупредили Вашингтон об угрозе новой ядерной гонки и созвали экстренное заседание Совета Безопасности ООН.