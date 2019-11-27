FAZ: граждане ФРГ выступают за европейский «ядерный щит»

Большая часть немецких граждан считает, что Германия должна ориентироваться на ядерную защиту, предоставленную Францией и Великобританией, пишет Frankfurter Allgemeine, ссылаясь на результаты недавнего опроса. Лишь 22% опрошенных поддержали использование американского ядерного щита: по данным плебисцита, немцы уже не считают США своим важнейшим союзником.
Спустя 30 лет после падения Берлинской стены большинство населения Германии считает, что ядерное устрашение вновь необходимо, пишет Frankfurter Allgemeine, ссылаясь на данные недавнего опроса. Исходя из его результатов, более двух третей немцев выступают за то чтобы Германия была защищена ядерным щитом. Существуют разные взгляды на то, как эта идея может быть реализована.
Классический вариант — использование американского ядерного щита — предпочтителен только для 22% опрошенных. Наиболее популярным оказался европейский вариант, с Францией и Великобританией в качестве гарантов. 40% респондентов считают, что Берлин должен ориентироваться на ядерную защиту именно этих двух государств, несмотря на то что их ядерный арсенал значительно уступает американскому. Лишь 7% опрошенных считают, что ФРГ должна защитить себя сама и создать собственное ядерное оружие.
Согласно опросу, в глазах немецких граждан США уже не имеют статус важнейшего союзника, отмечает издание. На первом месте в списке важных союзников оказалась Франция, затем США, Китай и Россия. При этом почти две трети опрошенных назвали немецко-американские отношения «плохими».
Большинство немцев считают положение своей страны «безопасным» (14%), либо «довольно безопасным» (62%), пишет Frankfurter Allgemeine. В качестве главного направления внешней политики ФРГ немецкие граждане видят сотрудничество с важными государствами, такими как Франция, Япония, Россия, Польша, Италия и Китай.
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