24 Horas: Папа Римский в Нагасаки выступил за мир без ядерного оружия

В ходе визита в японский город Нагасаки Папа Римский Франциск призвал к миру без ядерного оружия, передаёт Canal 24 Horas TV. Он также отметил, что на эти вооружения расходуются ценные ресурсы, которые можно было бы пустить на развитие народов и защиту окружающей среды.
Папа Римский прямо сейчас находится в Японии. Там в ходе визита в город Нагасаки, являющийся символом атомной бомбы, он выступил за мир без ядерного оружие. Понтифик заявил, что миллионы мужчин и женщин стремятся к мирной планете, свободной от этих вооружений.
Также Папа попросил подумать об экологических и гуманитарных последствиях применения ядерного оружия. На эти вооружения, по его словам, расходуются ценные ресурсы, которые можно было бы пустить на развитие народов и на защиту окружающей среды.
ПАПА РИМСКИЙ ФРАНЦИСК: Будучи убеждён в том, что мир без ядерного оружия возможен и необходим, я прошу политических лидеров о том, чтобы они не забывали, что оно (ядерное оружие. — ИноТВ) нас не защищает от современных угроз для национальной и международной безопасности. Необходимо с гуманитарной и экологической точек зрения рассмотреть катастрофические последствия его применения.
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