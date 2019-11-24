24 Horas: Папа Римский в Нагасаки выступил за мир без ядерного оружия

Папа Римский прямо сейчас находится в Японии. Там в ходе визита в город Нагасаки, являющийся символом атомной бомбы, он выступил за мир без ядерного оружие. Понтифик заявил, что миллионы мужчин и женщин стремятся к мирной планете, свободной от этих вооружений.

Также Папа попросил подумать об экологических и гуманитарных последствиях применения ядерного оружия. На эти вооружения, по его словам, расходуются ценные ресурсы, которые можно было бы пустить на развитие народов и на защиту окружающей среды.

ПАПА РИМСКИЙ ФРАНЦИСК: Будучи убеждён в том, что мир без ядерного оружия возможен и необходим, я прошу политических лидеров о том, чтобы они не забывали, что оно (ядерное оружие. — ИноТВ) нас не защищает от современных угроз для национальной и международной безопасности. Необходимо с гуманитарной и экологической точек зрения рассмотреть катастрофические последствия его применения.

Дата выхода в эфир 24 ноября 2019 года.