USA Today: КНДР обещает США «неприятный рождественский подарок», если Вашингтон не возобновит переговоры

КНДР дала США время до конца года на возобновление переговоров по ядерному оружию: в противном случае Вашингтон ждёт неприятный «рождественский подарок», пишет USA Today, ссылаясь на официальное заявление Пхеньяна. В свою очередь, спецпредставитель США по КНДР Стивен Биган отметил, что в данном вопросе всё зависит от северокорейской стороны: именно она должна продемонстрировать желание к переговорам и приверженность денуклеаризации.

КНДР предупредила США о том, что если переговоры по ядерному оружию не будут возобновлены до конца года, Пхеньян может преподнести Вашингтону неприятный «рождественский подарок», пишет USA Today.

В рамках официального заявления северокорейская сторона выразила своё разочарование по поводу отсутствия прогресса в диалоге с США, подчеркнув, что переговоры оказались «глупой уловкой», нацеленной на то, чтобы замедлить северокорейский прогресс и повысить рейтинг внутри страны. По словам замглавы МИД КНДР Ри Тхэ Сона, «никто больше никогда не будет прислушиваться к США».

Издание напоминает, что Пхеньян призывал США предложить новые условия сделки, с тех пор как февральская встреча в Ханое между Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном завершилась безрезультатно. После неудачного саммита КНДР возобновила ракетные испытания, а также пригрозила вновь начать запускать межконтинентальные ракеты.

Что касается Дональда Трампа, то он заявил, что испытывает «уверенность» в отношении Ким Чен Ына. «Он нравится мне, я нравлюсь ему, у нас хорошие отношения. Посмотрим, что будет. Может, сработает, а может, и нет», — заявил американский президент на полях саммита НАТО.

Кроме того, Трамп отметил, что если бы не его усилия по переговорам с КНДР, мир был бы уже ввергнут в третью мировую войну. Он также заверил, что США будут использовать военную силу против Пхеньяна, если того потребует ситуация.

USA Today отмечает, что в прошлом месяце спецпредставитель США по КНДР Стивен Биган заявил, что сейчас всё полностью зависит от КНДР: Пхеньян должен продемонстрировать свою приверженность ядерному разоружению и своё искреннее желание возобновить переговоры. Биган заверил, что возможность для проведения переговоров всё ещё существует.

В свою очередь, Ри Тхэ Сон заявил, что «от США полностью зависит, какой рождественский подарок они выберут». Издание отмечает, что в КНДР и раньше использовали метафору с «подарками»: в июле 2017 года Пхеньян провёл испытания своей первой межконтинентальной ракеты, после чего Ким Чен Ын назвал это «мешком подарков» на День независимости США.