CNN: ультиматум Кима — прогресс до конца года или больше никаких встреч с хвастуном Трампом

Северная Корея заявила, что больше не заинтересована в переговорах с США по ядерной программе, которые ничего ей не дают, и не намерена «дарить американскому президенту поводы похвастаться». Как сообщает CNN, несмотря на сговорчивую позицию Вашингтона, Ким оказал Дональду Трампу «холодный приём» и поставил Америке ультиматум — добиться прогресса до конца года.

Северная Корея заявила, что больше не заинтересована в, цитирую, «бесполезных встречах с США». Советник министра иностранных дел выступил с этим резким заявлением на следующий день после того, как президент Трамп обратился к северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну в Twitter, написав: «Скоро увидимся!»



Теперь правительство Северной Кореи утверждает, что больше не собирается давать президенту США поводов хвастаться, ничего не получая взамен. С подробностями наш корреспондент Брайан Тодд.



Северокорейский диктатор оказал президенту Трампу холодный приём. Министерство иностранных дел Ким Чен Ына заявило, что режим больше не заинтересован в переговорах с США по вопросу ядерной программы, которые, цитирую, «ничего нам не приносят». «Северная Корея больше не будет дарить американскому президенту поводов похвастаться». Так в министерстве отреагировали на обращение к Киму, которое в эти выходные появилось на страничке Трампа в Twitter: «Вы должны действовать быстро, заключить сделку. Скоро увидимся!»



ДЖОЗЕФ ЮН, бывший спецпредставитель Госдепартамента США по Северной Корее: Мне кажется, они готовы отказаться от переговоров, если ничего не получат, скажем, в ближайшие несколько месяцев. Они готовы отказаться от переговоров. Думаю, они рассчитывают на то, что Трамп не готов выйти из переговорного процесса.



Северная Корея разочарована тем, что после трёх личных встреч лидеров на протяжении полутора лет переговоры по вопросу ядерной программы страны окончательно застопорились. Ким Чен Ын поставил перед Трампом и его командой ультиматум: к концу года в переговорах должен быть достигнут прогресс. В противном случае, по мнению аналитиков, нас ждут новые провокации со стороны высшего руководителя (Северной Кореи. — ИноТВ), в том числе опасные.



БРЮС КЛИНГЕР, аналитик фонда Heritage Foundation: Если они проведут испытания межконтинентальной баллистической ракеты или ядерные испытания, они перейдут за красную черту, установленную Трампом. Тогда мы окажемся на опасном пути.



В том же посте в Twitter на выходных Трамп ответил на заявление, сделанное Северной Кореей несколько дней назад. В этом заявлении (Пхеньян. — ИноТВ) назвал кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена «бешеным псом», которого нужно «забить палкой». В ответ Трамп возразил: «Господин председатель... он не «бешеный пёс»... но я единственный, кто может помочь добиться того, что вам нужно».



Сам же Байден утверждает, что оскорбления Северной Кореи для него — знак почёта.



ДЖО БАЙДЕН, кандидат в президенты США от Демократической партии: Среди прочего вас характеризуют и те, кто вас недолюбливает.



На протяжении месяцев Байден неуклонно критиковал Трампа за слишком сговорчивую позицию по отношению к жестокому диктатору — лишь бы добиться ядерной сделки.



ДЖО БАЙДЕН: Он спокойно общается с Ким Чен Ыном, с Северной Кореей. Этот человек, сидя по другую сторону стола, смотрел, как его дяде вышибли мозги. Этот человек — настоящий негодяй, и он шлёт (Трампу. — ИноТВ) любовные послания! Я на полном серьёзе!



Байден гарантирует, что с Северной Кореей он бы придерживался куда более жёсткой позиции, чем Трамп.



По словам аналитиков, северокорейцы уверены, что если Байден одержит победу на выборах, США могут вернуться к так называемой политике стратегического терпения, которой страна придерживалась при Обаме: Вашингтон вводит санкции и ждёт, когда Северная Корея будет готова пойти навстречу.



ДЖОЗЕФ ЮН: Северная Корея будет куда более обеспокоена президентством Байдена, чем переизбранием Дональда Трампа.



БРАЙАН ТОДД, корреспондент CNN: Всего за несколько часов до того, как Северная Корея обнародовала своё сообщение о нежелании дальше продолжать переговоры, свидетельствующее о смене официальной позиции на подчёркнуто пренебрежительную, США и Южная Корея снова из кожи вон лезли, чтобы угодить режиму Кима. Чтобы дать ещё один шанс дипломатическим попыткам урегулировать ситуацию, они объявили, что откладывают совместные военные учения, которые должны были начаться в этом месяце.



Некоторые эксперты считают, что это хорошая тактика — при любой возможности пытаться всё уладить переговорами. Однако другие полагают, что такая линия поведения выдаёт слабость, особенно перед лицом всех угроз, за которыми в последнее время стояла Северная Корея.



Брайан Тодд, CNN, Вашингтон.



Материал предоставлен CNN International.



Дата выхода в эфир 19 ноября 2019 года.