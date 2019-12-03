Трамп: политика Обамы довела бы до Третьей мировой

Выступая на саммите НАТО, президент США подчеркнул, что ему удаётся сохранять мир, тогда как предыдущая администрация могла бы запросто развязать Третью мировую войну. Трамп подчеркнул, что у него «очень хорошие личные отношения» с Ким Чен Ыном, и выразил надежду на ядерное разоружение КНДР.

Господин президент, вы уже трижды встречались с Ким Чен Ыном, однако он продолжает развивать свою ядерную программу, он проводил ракетные испытания…



ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Вы этого не знаете. Во-первых, вы этого не знаете. А во-вторых, и это очень важно, я до сих пор и сейчас… У нас по-прежнему мир. У нас мир. И по крайней мере у меня с ним очень хорошие личные отношения. Может быть, я единственный человек в мире, с которым у него такие отношения.



Эту страну называют «затворническим королевством». Я много знаю об этом «затворническом королевстве». Но у меня очень хорошие отношения… Послушали бы президента Обаму — у нас бы сейчас была Третья мировая война!



Посмотрим, что будет. Но послушайте, в военном отношении мы сейчас сильнее, чем когда-либо. И вот что я вам скажу: когда я взял под своё руководство вооружённые силы США, когда я стал главнокомандующим, наши вооружённые силы были истощены, у наших вооружённых сил были большие проблемы. Вы знаете это лучше, чем кто-либо. Самолёты у нас были старые, всё у нас было старое, у нас не было боеприпасов. А теперь наши вооружённые силы могущественны как никогда. И мы, вне всякого сомнения, самая могущественная страна в мире. Будем надеяться, что нам не придётся эту силу применять. Но если придётся, применим. Если придётся, мы это сделаем.



Но мои отношения с Ким Чен Ыном очень хорошие. Но это не значит, что он не будет соблюдать подписанное нами соглашение. Вы должны понять… Вы должны прочесть первое соглашение, которое мы подписали. Там сказано, что он проведёт денуклеаризацию. Вот что там сказано. Надеюсь, он выполнит соглашение. Но мы выясним.



Дата выхода в эфир 03 декабря 2019 года.