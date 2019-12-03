Daily Express: пока в НАТО спорят, Путин «выходит на тропу войны»

Накануне российский президент призвал повысить боеспособность Вооружённых сил страны и в ближайшем будущем оснастить ВМФ новыми гиперзвуковыми ракетами «Циркон», пишет Daily Express. У издания вызывает тревогу то, что заявление Владимира Путина прозвучало на фоне противоречий, раскалывающих Североатлантический альянс.

Владимир Путин «выходит на тропу войны». Российский президент стремится укрепить боевую мощь страны и сделать новые гиперзвуковые ракеты «ещё более смертоносными», утверждает Daily Express.

«В ближайшие годы необходимо активно наращивать боевые возможности флота. Во многом это зависит от планового поступления в боевой состав ВМФ фрегатов и подводных лодок, доработанных под применение гиперзвуковых ракет «Циркон», — заявил Путин.

Глава государства объявил об этом на совещании по обороне. Он также призвал к более тесному сотрудничеству промышленности, военных и правительства для развития российского флота и вооружения, отмечает британское издание.

В российских СМИ появлялась неподтверждённая информация, что испытания «Циркона» должны пройти в Белом море до конца текущего года. Эта новость — «тревожный поворот» в существующей ситуации, особенно на фоне продолжающихся российских военных учений и манёвров, считает Daily Express.

Хотя возможности «Циркона» остаются предметом споров среди экспертов, в начале этого года Путин раскрыл некоторые «пугающие подробности» о возможностях этого оружия. Он рассказал, что скорость ракеты, способной поражать наземные и морские цели, составляет 9 махов, а её радиус действия — 1000 километров.

При этом, по словам издания, российский президент отправил США «сигнал открытого неповиновения». «Американские коллеги уже пытались получить абсолютное военное превосходство с помощью глобальной ПРО. Нужно оставить подобные иллюзии. Ответ с нашей стороны всегда будет действенным и эффективным», — заверил он.

Москва уделяет повышенное внимание разработке оружия в «неудачное для НАТО время». В настоящий момент члены военного блока всё никак не могут договориться о том, как «бороться с российской угрозой», отмечает издание.

На недавней совместной конференции с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом президент Франции Эммануэль Макрон заявил: «Неужели сегодня нашим врагом является Россия? Или Китай? Разве цель НАТО обозначить их своими противниками? Я так не думаю».

Некоторые решения французского лидера, по-видимому, «сыграли на руку Путину». В том числе он предложил блокировать вступление в ЕС Северной Македонии и Албании, чем вызвал недовольство внутри блока.

Против инициативы Макрона выступил недавно покинувший пост председателя Европейского Совета Дональд Туск. Он назвал решение французского президента «ошибкой», которая с учётом «незащищённости балканских государств от российского влияния», поможет Путину, выступающему против расширения ЕС.

«В преддверии запланированного на эту неделю саммита НАТО внутри альянса царят раскольнические настроения. И, похоже, Путин может почувствовать открывающуюся возможность для достижения своих военных целей», — заключает Daily Express.