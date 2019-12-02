ABC News: из двух зол — Трамп предпочёл саммит НАТО слушаниям по импичменту

Процесс импичмента перешёл на следующую стадию — теперь слушания проведёт судебный комитет, однако Белый дом отказался участвовать в первом заседании, передаёт ABC News. Члены комитета от обеих партий отмечают, что присутствие адвокатов Трампа пошло бы ему на пользу, но сам президент считает затеянный демократами процесс «фарсом» и поэтому предпочёл уехать в Лондон на саммит НАТО.

Импичмент перешёл в новую стадию — из комитета по разведке палаты представителей конгресса США в судебный комитет, который начнёт публичные слушания в среду. Президент имеет право защищать себя — примет ли он участие в этих слушаниях или будет бойкотировать их все сразу? Рассказывает корреспондент ABC Рэйчел Скотт.

Сегодня Белый дом отказался участвовать в первом публичном слушании судебного комитета, которое знаменует следующую фазу в расследовании по импичменту.

Президент Трамп окрестил весь процесс «фарсом»...

ДОНАЛЬД ТРАМП: Этот фальшивый импичмент…Ненормальный импичмент с «охотой на ведьм» за то, что не сделал ничего плохого… Люди не хотят иметь ничего общего с импичментом, это сфабрикованная схема, это обман.

...и раскритиковал комитет за то, что тот продолжит работу, пока Трамп будет по ту сторону Атлантики. Президент написал в Twitter: «Я буду представлять нашу страну в Лондоне на (саммите. — ИноТВ) НАТО, пока демократы проводят самые нелепые слушания по импичменту в истории».

Республиканцы раскритиковали процесс импичмента, утверждая, что демократы отказывают президенту в надлежащем процессе. Сегодня члены комитета с обеих сторон заявили, что возможность участвовать в слушаниях была бы выгодна Белому дому.

ТОМ МАККЛИНТОК, республиканец из Судебного комитета: Я думаю, президенту было бы выгодно, если бы там присутствовали его адвокаты, это его право.

ВАЛ ДЕМИНГС, демократ из Судебного комитета: Если он не сделал ничего дурного, мы, конечно, с нетерпением ожидаем услышать его объяснения.

Центральный предмет слушаний — злоупотребил ли президент своими должностными полномочиями ради политический игры, когда привлёк военную помощь для проведения расследований в отношении своих противников. После двух недель слушаний, которые транслировались в телеэфире, председатель комитета по разведке Адам Шифф готовится передать финальный доклад своего ведомства, который, по его словам, покажет «ошеломительные, бесспорные и изобличительные обстоятельства дела».

И пока судебный комитет думает о составлении статей импичмента, перед Белым домом стоят очередные важные сроки: до пятницы он должен решить, будет ли в принципе принимать участие в слушаниях.

Спасибо, Рэйчел.

Дата выхода в эфир 02 декабря 2019 года.