На прошедших накануне в Вашингтоне слушаниях экс-сотрудница Белого дома Фиона Хилл призвала законодателей отказаться от идеи, что Украина вмешивалась в выборы США 2016 года. Она также обвинила действующую администрацию в попытках преследовать демократов с помощью Киева, пишет корреспондент Sky News Корделия Линч. Вместе с тем, по словам журналистки, ни в конгрессе, ни в американском обществе в целом до сих пор не существует консенсуса относительно возможного отстранения Дональда Трампа от власти.

На Капитолийском холме прошла напряжённая и «увлекательная» неделя показаний. Так, Фиона Хилл, бывшая помощница советника Белого дома Джона Болтона, призвала воздержаться от идеи, что не Россия, а Украина вмешалась в американские выборы 2016 года, пишет корреспондент Sky News Корделия Линч.

Тем временем Владимир Путин едва ли не «восторженно» отозвался о том факте, что эта теория широко обсуждается в американском обществе и на официальном уровне. «Слава Богу, — заявил он, — нас теперь уже никто не обвиняет, что вмешиваемся в выборы в Соединённых Штатах. Украину обвиняют».

Но Хилл жёстко отчитала законодателей и Дональда Трампа за то, что они продвигают «ложную интерпретацию событий». Таким образом, по её мнению, они якобы «потворствуют путинской лжи» и подрывают веру общества в американскую демократию.

Некоторые республиканцы в комитете палаты представителей по разведке, в том числе его высокопоставленный член Девин Нунес, продолжают настаивать, что «российское вмешательство» — это выдумка. Но на слушаниях Хилл убеждённо доказывала, что Москва не только пыталась повлиять на голосование 2016 года, но и «готовиться вмешаться» в выборы 2020-го, отмечает Линч.

Хилл и Дэвид Холмс, советник госдепартамента в Киеве, в один голос утверждали, что личный адвокат Трампа Руди Джулиани добивался, чтобы украинские власти начали «политическое расследование» в отношении демократов и Джо Байдена. По признанию, экс-помощницы Болтона она знала, что это дело «ещё аукнется» президентской администрации.

Тем временем Ньюнес обвинил демократов в том, что они устроили «постановочный процесс» над Трампом и вынесли вердикт ещё до начала заседания. На протяжении всего процесса импичмента республиканцы вновь объявили предъявляемые доказательства «третьесортными». Они также обратили внимание на то, что Хилл не была свидетелем июльского разговора американского президента с украинским коллегой, поэтому её показаниями необходимо пренебречь.

Но стоило лишь выйти из здания конгресса на улицу, чтобы понять, насколько американское общество расходится по этому вопросу. Один мужчина в интервью Sky News назвал Хилл «представительницей элиты», а её показания «не относящимися к делу». Другая собеседница телеканала, напротив, охарактеризовала бывшую сотрудницу Белого дома как «лучшую представительницу Америки». Иными словами, всё зависит от личного доверия, подчёркивает Линч.

«Я бы сказала, половина тех, кого я встретила в длинных очередях за пределами слушаний, считают, что республиканцы правы. Избиратели точно так же расколоты, как и те, кто их представляет», — рассуждает британская журналистка.

Что будет дальше? Демократы могут вынести импичмент на голосование до рождественских каникул. С учётом, что в палате представителей у них большинство, они наверняка проголосуют за отставку Трампа.

Но столь же вероятно, что контролируемый республиканцами сенат не станет осуждать президента. Более того, существует большая вероятность, что Трамп пройдёт на второй срок, утверждает автор статьи.

«Сторонники президента, кажется, почти смирились с идеей, что его подвергнут процедуре импичмента. При этом они полны решимости удержать Трампа на его посту» — заключает Корделия Линч.