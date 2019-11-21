Роберт Де Ниро: чтобы остаться на третий срок, Трамп способен развязать войну

Американский лидер Дональд Трамп готов пойти на всё, чтобы остаться у власти до конца жизни, предостерёг Роберт Де Ниро в интервью The Daily Beast. По мнению актёра, известного своей критикой в адрес Трампа, действующий президент не побоится начать войну, чтобы обеспечить себе избрание на третий срок.

Один из самых ярых критиков президента США актёр Роберт Де Ниро в интервью The Daily Beast предупредил, что в случае провала расследования об импичменте и повторного избрания Дональд Трамп может развязать войну, чтобы гарантировать себе и третий срок в должности.

На подобное предположение Де Ниро натолкнули шутки Трампа о его желании всю жизнь оставаться президентом и рассуждения режиссёра Мартина Скорсезе, с которым он работает над созданием фильма «Ирландец».

«Единственным президентом, оставшимся на третий срок, был Франклин Рузвельт, потому что шла война, и этот дурак может пойти и начать что-то подобное. Так сказал Марти Скорсезе, на что я ответил: «Марти, я никогда не думал об этом. Я никогда не думал, что он останется на третий срок, если будет идти война или что-то в этом роде», — объяснил актёр.

По его словам, ради того, чтобы пожизненно оставаться главой Овального кабинета, Трамп «готов пойти на всё».

«Я беспокоюсь, потому что, если его вновь изберут, это будет очень, очень плохо — очень плохо во многих сферах», — предостерёг Де Ниро, добавив, что для исправления ущерба, который Трамп уже нанёс, его необходимо отстранить от власти.

При этом, по словам Де Ниро, США придётся потрудиться, чтобы вернуть доверие людей и союзников на международной арене.

Вместе с тем актёр подчеркнул, что пытался дать шанс действующему американскому лидеру, однако Трамп не оправдал его надежд.

«На следующий день после его избрания я пошёл на телешоу и сказал, что дам ему кредит доверия и скажу, что надеюсь, что он не будет таким плохим, как мне кажется, но он оказался намного хуже», — приводит The Daily Beast слова Де Ниро.