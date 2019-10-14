Sky News: «слишком тупое чудовище» — Де Ниро вновь обрушился с критикой на Трампа

На премьере своего нового фильма в Лондоне голливудский актёр Роберт Де Ниро снова оскорбил американского президента. По его словам, Трамп — «чудовище» и «зло», от которого США следует как можно скорее избавиться, передаёт Sky News.

Голливудская звезда Роберт Де Ниро «дал очередной залп» по Дональду Трампу. Он жёстко раскритиковал американского президента и усомнился в его умственных способностях, сообщает Sky News.

«Трамп — чудовище. Он является чудовищем и даже не осознаёт этого. Он слишком туп, чтобы это осознать», — заявил 76-летний актёр в интервью британскому телеканалу.

«Он (Трамп. — ИноТВ) говорил, что есть такое известное изречение об обыденности и банальности зла… и он слишком тупой, чтобы понять, что он и есть зло», — отметил Де Ниро.

«Он (Трамп. — ИноТВ) позволяет злу происходить и использовать его. Возможно, он не начнёт творить какое-то зло, но он позволит ему случиться. У нас будут с ним проблемы, если мы от него не избавимся», — добавил актёр.

Де Ниро — один из ярых критиков действующего президента США. Ранее он заявлял, что хотел бы видеть Трампа, которому в настоящий момент грозит импичмент, за решёткой, напоминает Sky News.

Актёр также признался, что «сочувствует» Соединённому Королевству из-за брексита. «Мне жаль всех, кто здесь живёт, потому что у вас кризис. Мы просто хотим привести Америку в порядок. Надеюсь, что вы, ребята, сможете выправить свою ситуацию», — заявил Де Ниро.

Он приехал в Лондон на премьеру нового фильма «Ирландец», который рассказывает о нераскрытом убийстве профсоюзного лидера Джимми Хоффы. Повествование в киноленте идёт от лица гангстера Фрэнка Ширана, которого играет Де Ниро.

«Ирландец» — его девятая совместная работа с заслуженным режиссёром Мартином Скорсезе. В амбициозном проекте задействован поистине звёздный состав: компанию Де Ниро составили Аль Пачино и Джо Пеши, обращает внимание Sky News.

Фильм, который длится 3,5 часа и, по слухам, стоил $150 млн, использует прорывную технологию, которую сам Скорсезе называет «омолаживанием». Хотя ведущим актёрам уже за 70, в некоторых частях картины им скинули около 30 лет. Ещё одна звезда «Ирландца» 80-летний Харви Кейтель пошутил о своих коллегах: «Нам пришлось сделать их моложе, чтобы они сравнялись со мной».