Independent: «Да пошли они на ...» — у Де Ниро не нашлось цензурных слов для протрамповского Fox News

В недавнем интервью Роберт Де Ниро назвал Дональда Трампа «сумасшедшим» и «гангстером», который не должен занимать должность президента. Голливудский актёр также кратко и нецензурно прокомментировал критику телеканала Fox News в его адрес, пишет The Independent.

Роберт Де Ниро сравнил Дональда Трампа с гангстером и заявил, что тот не годится на должность президента. Знаменитый актёр раскритиковал главу Белого дома всего через несколько дней, после того как конгресс начал процедуру импичмента, пишет The Independent.

Во время интервью CNN Де Ниро обозвал Трампа «сумасшедшим». После чего ведущий программы Брайан Стелтер поинтересовался у него, как он реагирует на критику сторонников президента на телеканале Fox News. «Да пошли они на…», — откровенно заявил актёр.

—@BrianStelter asks Robert De Niro about criticism he gets from Fox for speaking out against Trump.



«Fuck em», De Niro replies. «Fuck em».



Stelter reminds him, «This is cable, so it's not an FCC violation, but it is still a Sunday morning». pic.twitter.com/9IOo1VvXCM — Oliver Darcy (@oliverdarcy) 29 сентября 2019 г.

Стелтер вежливо напомнил Де Ниро, что в утреннем эфире следует воздержаться от нецензурной брани. Затем ведущий спросил актёра, чем вызвано использование столь резких выражений.

«Наша страна переживает сейчас такой момент, когда (у власти. — ИноТВ) находится этот парень, который ведёт себя, как гангстер. Он приходит, говорит и творит всякое», — ответил Де Ниро.

«Мы повторяем ему снова и снова: «Это ужасно, у нас ужасная ситуация, у нас ужасная ситуация». А этот парень всё продолжает и продолжает без остановки», — добавил актёр.

Де Ниро уже не в первый раз критикует Трампа в такой манере. Во время церемонии награждения театральной премии «Тони» он выступил с аналогичными бранными выражениями в адрес американского лидера, сорвав бурные овации публики.

«Я скажу одну вещь: «Трамп идёт на…». Теперь мы говорим не «Трамп идёт к чёрту», а «Трамп идёт на…», — объявил он. В ответ президент США назвал Де Ниро «пришибленным» и «человеком с очень низким IQ», напоминает The Independent.