Newsweek: в США испытали новую баллистическую ракету за год до истечения СНВ-3

В минувшую среду вооружённые силы США провели испытания новой межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, сообщает Newsweek. Издание подчёркивает, что тесты состоялись ровно за год до истечения срока договора СНВ-3, ограничивающего ядерный потенциал США и России. Отмечается, что Россия неоднократно предлагала США продлить СНВ-3, однако Вашингтон не проявлял к этим инициативам большого интереса, поскольку настаивал на изменении условий договора.

США провели испытания межконтинентальной баллистической ракеты, пишет Newsweek: примечательно, что тесты прошли ровно за год до того, как должен будет истечь срок договора СНВ-3.

Как сообщает издание, ракета Minuteman III была запущена в минувшую среду с авиабазы Ванденберг в Калифорнии. Считается, что подобные испытания планируются заранее, даже несмотря на то, что они совпадают с соответствующими мировыми событиями: в данном случае тесты состоялись ровно за год до истечения срока СНВ-3 — важнейшего договора о нераспространении, регулирующего ядерные арсеналы США и России. На данный момент Дональд Трамп не высказывал большого желания продлевать договор в его нынешней форме.

Владимир Путин неоднократно обращался к Трампу с предложением начать переговоры по продлению СНВ-3: в минувшем декабре российский президент заявил, что готов немедленно продлить договор «без каких-либо предварительных условий». Newsweek отмечает, что СНВ-3 предусматривает возможность продления на пять лет без необходимости ратификации в парламентах обеих сторон.

В попытках продлить договор Москва в конце прошлого года отправила в Вашингтон Сергея Лаврова для переговоров с Майком Помпео. Однако, судя по всему, визит российского министра прошёл неудачно, поскольку Помпео настаивал на том, что СНВ-3 должен быть расширен — в частности, распространиться на Китай и на ряд новых типов вооружений. Однако Пекин неоднократно отказывался присоединиться к договору, аргументируя это тем, что китайский ядерный арсенал намного меньше американского и российского.

Издание напоминает, что договор СНВ ограничивает количество развёрнутых межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на субмаринах, а также стратегических бомбардировщиков до 700, количество развёрнутых во всех сферах боеголовок до 1550, а развёрнутых и неразвёрнутых пусковых систем до 800.

Если СНВ-3 прекратит своё действие, то между США и Россией не останется действующих договоров о ядерном разоружении, отмечает Newsweek. В 2002 году США вышли из договора о ПРО, а в августе прошлого года — из ДРСМД. В ответ на наращивание американской военной инфраструктуры в Восточной Европе Россия разработала и разместила целый ряд высокотехнологичных и сверхзвуковых ракет, способных преодолеть даже самые продвинутые американские ПРО. При этом Россия отвергает обвинения США в том, что некоторые типы её вооружений не соответствовали нормам ДРСМД.