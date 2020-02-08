Telegraph: арсенал Франции и диалог с Россией — Макрон назвал условия ядерной безопасности Европы

Эммануэль Макрон, который совсем недавно критиковал НАТО, вновь сделал заявления, которые могут воспринять в штыки европейские союзники Парижа, пишет The Telegraph. По данным газеты, французский лидер заявил, что ядерную безопасность ЕС, главным гарантом которой после брексита будут выступать французские силы, не получится обеспечить без сближения России.

Французский президент Эммануэль Макрон, произнося в пятницу речь в Военной школе Парижа, затронул сразу несколько тем, которые могут вызвать трения между Францией и её союзниками по ЕС, сообщает британская The Telegraph.

Как подчёркивает обозреватель издания, господин Макрон в очередной раз повторил призывы к сближению с Россией. «Без политического курса на постепенное восстановление доверительных отношений с Россией создание проекта обороны и безопасности для европейских граждан невозможно», — цитирует журналист французского президента.

Макрон, который всего несколько недель спустя заявлял о «смерти мозга» НАТО, также отметил, что хотя Франция и остаётся преданным членом альянса, «наша безопасность неизбежно будет зависеть и от более широкой возможности европейцев к самостоятельным действиям», а это означает, что страны ЕС должны увеличивать расходы на оборону, пишет The Telegraph. «Почему, несмотря на увеличение рисков, они не готовы устанавливать оборону в качестве одного из бюджетных приоритетов и приносить необходимые жертвы?», — вопрошал в ходе своего выступления французский лидер.

По словам Макрона, Франция, оставшись после брексита единственной ядерной державой в Европейском союзе, станет играть роль лидера в плане ядерного сдерживания. «Наши ядерные силы будут укреплять безопасность Европы самим фактом своего существования и в результате приобретут по-настоящему европейское измерение», — пояснил французский президент. Несмотря на то, что о передаче Францией своего арсенала сдерживания под командование руководства ЕС или НАТО, как это недавно предлагали сделать немецкие политики, речи не идёт, господин Макрон допустил возможность участия других членов Евросоюза в учениях французских ядерных сил, отмечается в статье The Telegraph. По данным британской газеты, французский лидер не стал уточнять, может ли Великобритания быть частью предложенного им европейского стратегического сотрудничества после брексита. Вместе с тем, Макрон напомнил, что Париж и Лондон «ещё с 1995 года говорят о том, что не может быть ситуации, когда угроза для главных интересов одного из них не будет угрозой для интересов другого», и «брексит ничего в этом плане не изменит».

Как подчеркнул Макрон, европейским странам нельзя «оставаться зрителями» и бездействовать на фоне угрозы новой гонки вооружений, которую может спровоцировать напряжённость в отношениях между США, Китаем и Россией, говорится в материале The Telegraph. «Европейцы должны все вместе осознать, что в отсутствие правового режима на их земле может очень скоро развернуться новая гонка обычных, а возможно даже и ядерных вооружений», — предупредил французский президент.

Москва и Вашингтон уже отказались от соблюдения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), а США вдобавок заявили, что не планируют продлевать соглашение по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений СНВ-III, действие которого истекает в 2021 году, напоминает обозреватель The Telegraph.

По мысли господина Макрона, чтобы не допустить в таких условиях «настоящей и ничем не сдерживаемой» гонки вооружений, Европе следует добиваться продления СНВ-III, а также включения ЕС в новые соглашения по сокращению арсеналов ядерного оружия средней дальности. «Будем откровенны: если переговоры и заключение более широкого соглашения возможны, европейцы должны стать в них участниками и подписантами, ведь это наша земля», — заявил он.