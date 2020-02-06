Le Figaro: в Париже не оценили немецкое предложение о сотрудничестве в сфере ядерной обороны

Предложение высокопоставленного немецкого депутата Йохана Вадефула о сотрудничестве Берлина с Парижем в сфере ядерного оружия было встречено во Франции с подозрением, пишет Le Figaro. Как сообщает издание, в Германии идею Вадефула не поддержали даже его соратники по партии, а во Франции сочли очередным проявлением «конструктивной конфронтации», преобладающей в отношениях двух стран в последние месяцы.

Германия, в высшей степени пацифистская страна, население которой настроено по отношению к атомной бомбе глубоко враждебно, возможно, готова разделить с Францией усилия в области ядерного сдерживания, пишет Le Figaro. С таким «шокирующим» предложением выступил вице-председатель фракции ХДС в бундестаге Йохан Вадефул. Как заявил политик в интервью немецкому изданию Tagesspiegel, Германия «должна рассмотреть возможность сотрудничества с Парижем в сфере ядерного оружия» и, в частности, «быть готовой стать частью силы сдерживания со своими собственными мощностями и средствами».

Однако в Париже это предложение прочли и приняли с подозрением, «как те рекламные объявления, внизу которых есть примечание мелким шрифтом», ведь к нему прилагаются условия, способные убить инициативу в зародыше, отмечает издание. Как уточнил Вадефул за несколько дней до выступления на эту тему Эммануэля Макрона, «Франция должна быть готова поставить эти силы под совместное командование Европейского союза и НАТО».

По словам газеты, в Германии предложение депутата отклонили не только представители оппозиции, но и члены его собственной партии. При этом в Париже эпизод сочли частью «констуктивной конфронтации», преобладающей в последнее время во франко-немецких отношениях, по определению Эммануэля Макрона.

В последнее время правительство Меркель нервно реагирует на «нетерпение» Макрона в вопросах, связанных с Европой, и обвинения Германии в бездействии. Своей критикой в адрес НАТО французский президент поставил под сомнение связь между Берлином и Вашингтоном, которую Германия считает чем-то незыблемым.

«Франко-германская ядерная инициатива стала бы сигналом недоверия к Соединённым Штатам», — предупреждает военный советник ХДС Родерих Кизеветтер. В этом контексте предложение немецкого парламентария выглядит подарком, который делают, зная, что получатель его не примет, замечает издание.

Однако сам Йоган Вадефул подчеркнул, что не испытывает иллюзий насчёт ответа французской стороны. «Президент Эммануэль Макрон неоднократно призывал нас смелее действовать на благо Европы. Теперь он мог бы показать, что тоже к этому готов», — заявил депутат. Обозреватели немецких СМИ, однако, настроены довольно скептически и призывают не доверять Макрону, помня о том, что США остаются важным союзником Германии.

По словам автора статьи, предложение Вадефула могло стать предметом обсуждения на встрече министров обороны Франции и Германии в рамках Франко-германской парламентской ассамблеи, которая проходит на этой неделе в Страсбурге, однако вопрос создания совместной рабочей группы по вопросам обороны уже не стоит на повестке дня.