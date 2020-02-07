Эксперт: впервые в истории Франция восприняла Польшу всерьёз

Визит президента Франции Эммануэля Макрона в Варшаву показал новые приоритеты политики Парижа, считает эксперт по международным вопросам Ярослав Гузы. В беседе с Polskie Radio он объяснил, что Макрон, понимая, что Меркель уходит из политики, так же как и Великобритания из ЕС, решил дать шанс Польше и показал свою готовность разговаривать с ней как с партнёром, а также разделять её страхи в отношении агрессивной внешней политики Российской Федерации.

«Франция поняла, что она проиграла в соперничестве с Германией в плане своего влияния в Центральной и Восточной Европе — и поэтому она начала воспринимать не только Польшу, но и весь регион в качестве важной составляющей Европейского союза, то есть адекватно их потенциалу. Это шаг за пределы узкого западноевропейского круга взглядов, который до сих пор доминировал во Франции», — оценил в беседе с Polskie Radio эксперт по международным вопросам Ярослав Гузы.

По мнению политолога, это новое явление в парижской политике можно считать прорывом, в особенности когда речь идёт о польско-французских отношениях, которые в последние годы оставляли желать лучшего.

А тот факт, что визит состоялся через несколько дней после выхода Великобритании из ЕС, свидетельствует о том, каких политических целей хочет достичь президент Франции Эммануэль Макрон, считает политолог. С его точки зрения, самой существенной сейчас является новая «раздача карт» в Европейском союзе. После брексита Польша набирает вес и становится незаменимой страной, когда речь идёт о формировании европейской политики, лидером которой хочет стать амбициозный президент Франции. «Веймарский формат, сотрудничество между Польшей, Францией и Германией, может приобрести существенное значение. Я думаю, что это прогноз президента Макрона», — отмечает он.

Эксперт также обращает внимание на то, что в немецкой прессе визит в Варшаву рассматривался в плане соперничества между Францией и Германией за европейское лидерство. Канцлер Меркель уходит из политики, следовательно создаётся определённый вакуум, который хочет использовать Эммануэль Макрон.

Визит также показал, что есть много областей, где Франция и Польша имеют общие интересы, например в сельскохозяйственной политике. Конкретные возможности существуют также в военной промышленности и в более широком смысле в оборонной политике. Макрон попытался развеять страхи Польши по поводу своего отношения к НАТО и России. Он также выразил желание относиться к Польше как к политическому партнёру, особенно когда речь заходит о политике в Восточной Европе. Об этом свидетельствует объявление консультаций с Польшей на сопутствующих встречах в нормандском формате.

«Стало заметным элементарное понимание польского подхода, который не принимает диалог с Россией за нашей спиной — ведь, в конце концов, Польша граничит с Россией и чувствует прямую угрозу её имперской политики, которая проводится в том числе у нашего соседа — Украины», — объясняет эксперт по международным вопросам. «Возможно, Макрон был неоднозначным, но, например, он решительно поддерживал Польшу в контексте агрессивной исторической кампании Путина», — резюмирует в беседе с Polskie Radio Ярослав Гузы.