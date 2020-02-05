Le Monde: Макрон напомнил Польше о европейских ценностях и поддержал её в «историческом споре» с Россией

Во время выступления перед студентами в Кракове президент Франции Эммануэль Макрон ясно дал понять, что Варшава получит европейские субсидии только тогда, когда её политика станет соответствовать европейским принципам, пишет Le Monde. Как отмечает издание, после брексита Макрон старается обрести в лице Польши союзника и выступает на её стороне в спорах с Россией об исторической памяти.

Во вторник, 4 февраля, во время своей речи в Кракове Эммануэль Макрон предупредил Варшаву, что для получения европейских субсидий ввиду энергетических поставок стране придётся соответствовать европейским принципам, сообщает Le Monde. Таким образом президент Франции намекнул, что вслед за Европейской комиссией не одобряет судебную реформу в Польше, которая угрожает правовому государству и независимости судей.

Выступая в Ягеллонском университете, Макрон вновь подтвердил, что Европа должна оказать финансовую помощь полякам в сокращении количества угля и выбросов углекислого газа в атмосферу. Тем не менее президент подчеркнул, что Польша никогда не сможет самостоятельно решить эту проблему, а только «через Европу, с Европой». По его словам, «Европа — это блок, блок ценностей, блок текстов, блок амбиций».

Французский президент также предупредил Варшаву об опасности «возрождения национализма, который отрицает европейские политические принципы». Эммануэль Макрон отметил тесные связи между Францией и Польшей, настаивая, что в качестве страны — члена Евросоюза последняя не должна «дистанцироваться от его фундаментальных ценностей». Как напоминает французская газета, с приходом к власти в 2015 году польской партии «Право и справедливость» двусторонние отношения между государствами значительно ухудшились.

Издание заостряет внимание на том, что Макрон явно хочет сделать Польшу своим новым союзником в Европе после брексита: в понедельник он продемонстрировал, что настроен на сближение со страной, которую до этого резко критиковал. Во вторник он выразил свою солидарность с принимающей стороной по отношению к нападкам России, которая обвинила Польшу в сговоре с Гитлером, антисемитизме и даже в том, что польская политика того времени способствовала развязыванию Второй мировой войны. По словам Макрона, Россия «отрицает реальность и пытается сфальсифицировать историю», выдвинув обвинения против поляков. «Это в высшей степени политический проект», — приводит Le Monde точку зрения президента.