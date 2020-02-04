El País: Макрон восстанавливает единство Европы после «дезертирства» Британии

Президент Франции Эммануэль Макрон предпринимает попытку восстановить связи с Польшей и «нелиберальной» Европой, пишет El País. И четырёх дней не прошло после выхода Британии из ЕС — «первого случая дезертирства в истории союза», и вот французский лидер занялся восстановлением европейского единства.

В понедельник у него начался двухдневный визит в Польшу — в страну, которую он до недавнего времени приписывал к лагерю нелиберальных демократий, угрожающих сплочённости Евросоюза. В этом же ключе, как отмечает издание, он высказывался и о Венгрии.

Однако времена меняются. Макрон, амбициозные планы которого относительно ЕС и НАТО столкнулись со скептическим настроем Германии, теперь пробует применить к Центральной и Восточной Европе новую политику.

«Я хочу, чтобы этот визит и наши переговоры ознаменовали подлинное изменение роли, которую мы вместе сможем играть в завтрашней Европе, чтобы мы сумели принять климатический вызов и помогли Польше с решением стоящего перед ней вызова», — подчеркнул Макрон в ходе совместного выступления с польским президентом Анджеем Дудой.

Как пояснил последний, после выхода Британии из ЕС родился новый Евросоюз, в рамках которого Франция стала «страной с наибольшим весом».

Оба политика при этом подчеркнули символичность того, что первый после брексита визит Макрона состоялся именно в Польшу — страну, от посещения которой французский лидер уклонялся с того самого момента, как вошёл в Елисейский дворец.

В ходе своего визита в Варшаву и Краков Макрон хочет «избавиться от двусмысленностей» по двум конкретным пунктам, которые порождают в Польше недоверие к французскому президенту. Первым моментом стали его заявления, сделанные в ноябре прошлого года о «смерти мозга» военного блока НАТО, в котором поляки видят гарантию своего собственного выживания перед угрозой со стороны «русского колосса». Второй момент — сближение президента Франции с российским лидером Владимиром Путиным и перезагрузка отношений с Москвой. Как напоминает издание, Барак Обама, находясь на посту президента США, предпринял схожую попытку в 2009 году, однако она закончилась провалом.

Как пишет El País, эпоха раскола между либеральной и нелиберальной Европой, похоже, завершилась. После майских выборов в Европарламент, выхода Британии из ЕС и отстранения от власти Маттео Сальвини в Италии теперь не время для ещё большего обострения и без того поляризованных отношений между сторонниками единой Европы и евроскептиками, либералами-прогрессистами и национал-популистами, говорится в статье.

Отражением этой поляризации во Франции является борьба между Макроном и «Национальным объединением» (бывшая партия «Национальный фронт») Марин Ле Пен.

Ещё в октябре прошлого года Макрон принял в Елисейском дворце премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, главного представителя национал-популистской Европы. Теперь пришла очередь Польши, в которой с 2015 года правит ультраконсервативная партия «Право и справедливость».

Между тем, как отмечает издание, у польского руководства обиды на Макрона копились с тех пор, как он пришёл к власти. Французский лидер ранее критиковал Варшаву по таким вопросам, как изменение климата, иммиграция, независимость правосудия и прочим. Но атмосфера недоверия между странами зародилась гораздо раньше. Так, в Польше до сих пор помнят слова президента Жака Ширака, сказанные накануне вторжения в Ирак, когда Польша и другие страны Центральной и Восточной Европы присоединились к Соединённым Штатам, выступив против Франции и Германии.

«Они упустили возможность заткнуться», — заявил тогда Ширак.

С тех пор Варшава с подозрением относилась к каждому президенту Франции, ожидая высокомерного поведения с их стороны.

Нынешняя миссия Макрона также состоит в том, чтобы опровергнуть эти подозрения, подытоживает El País.