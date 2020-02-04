wPolityce: Польша купила у США F-35, а Россию это задело

Польская армия была очень зависима от России в течение последних 30 лет и сейчас власти решили положить конец «тени российского господства» в военной области и заключили договор с США на покупку 32 новейших истребителей F-35, пишет польский журналист Якуб Мачеевский. На портале wPolityce он обращает внимание на то, что Москва к этой новости отнеслась явно неравнодушно, поскольку недовольна проамериканской политикой польского правительства.
«Польша купила у CША 32 современных истребителя F-35», — десятки вариантов этого заголовка появились практически во всех СМИ Российской Федерации. Такое сильное освещение события плюс дополнительная информация, например, о том, что Польша становится более независима в военном плане. И становится ясно, что россияне недовольны политикой польского правительства, пишет на портал wPolityce польский журналист Якуб Мачеевский.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что американские F-35 поспособствуют «приостановлению тени российского господства».
«...Наша армия была очень зависима от России в течение последних 30 лет. Теперь мы сможем избавиться от этого влияния», — заявил в свою очередь министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.
Многие российские СМИ отмечают, что американское вооружение придёт в Польше на смену прежней, в подавляющем большинстве российской технике. Москва также не сомневается в том, что, сотрудничая с Вашингтоном, Варшава делает ставку на безопасность от возможной агрессии России и более сильную и независимую позицию в рамках Европейского союза.
Автор обращает также внимание на то, что критики польского правительства, особенно когда они выступают по военным или энергетическим вопросам, могут рассчитывать на появление их цитат в российских СМИ.
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