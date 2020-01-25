Polskie Radio: в Иерусалиме скорее доминировала политика, а не почиталась память холокоста

«Жизнеспособность государства Израиль гарантируют союз с США и очень хорошие отношения с Россией. Россия является условием мира и гарантирует существование Израиля путём своего влияния в Сирии и Иране. Именно поэтому она такой важный партнёр для Израиля. И определённо точно, что Польша никогда не займёт эту позицию», — сказал в беседе с Polskie Radio глава фонда Hatikva Ярослав Папис.

Радиостанция напомнила, что в памятных мероприятиях в Иерусалиме, посвящённых 75-й годовщине освобождения концлагеря Освенцим, не принял участия президент Польши Анджей Дуда, поскольку организаторы не предусмотрели выступления главы польского государства. В свою очередь, с речью выступил президент России Владимир Путин, который в последнее время прибегал к искажению исторических фактов и обвинял Польшу в начале Второй мировой войны.

В связи с этим Ярослав Папис напомнил, что уже сразу после Второй мировой войны союзники отказались от Польши. «Польша не была приглашена на парад Победы в Лондоне. Всегда, как выясняется, выигрывают интересы. Дружбы нет, только бизнес. Именно это является ключевым и в сегодняшних событиях», — подчеркнул деятель.

В беседе с Polskie Radio он также объяснил, что политике чужды сантименты. «Были отдельные жесты в адрес Польши. Но сегодня в Иерусалиме были самые важные люди в мире. Мне жаль говорить, что большинство из них будут отсутствовать на памятных мероприятиях в Освенциме 27 января. Это свидетельствует о реакции мира», — с сожалением сообщил Папис. Он также отметил, что даже представитель США в Освенциме будет иметь более низкий ранг, чем на мероприятиях в Иерусалиме, где скорее доминировала политика, а не почиталась память жертв.

Глава фонда Hatikva ещё раз подчеркнул, что безопасность Израиля зависит от очень хороших контактов с Россией. «У России эффективная политика, у Израиля тоже. Там нет места для чувств и сантиментов касательно роли евреев в прежней Польше. Есть только интересы. Безопасность Израиля — тема номер один, и все действия подчинены ей», — разъяснил он.

В то же время Папис отметил, что израильтяне не приняли трактовки Владимира Путина., — сказал глава фонда Hatikva. По его мнению, Путин также заметил, что мир не купился на его историю, и сделал шаг назад., — подытожил он.