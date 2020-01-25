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Polskie Radio: в Иерусалиме скорее доминировала политика, а не почиталась память холокоста

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Безопасность для Израиля — тема номер один для этой страны, поэтому все его действия на международной арене завязаны на ней, уверен глава фонда Hatikva Ярослав Папис. И недавние памятные мероприятия по случаю 75-й годовщины освобождения концлагеря Освенцим не стали исключением, отметил эксперт в беседе с Polskie Radio.
Polskie Radio: в Иерусалиме скорее доминировала политика, а не почиталась память холокоста
Reuters
«Жизнеспособность государства Израиль гарантируют союз с США и очень хорошие отношения с Россией. Россия является условием мира и гарантирует существование Израиля путём своего влияния в Сирии и Иране. Именно поэтому она такой важный партнёр для Израиля. И определённо точно, что Польша никогда не займёт эту позицию», — сказал в беседе с Polskie Radio глава фонда Hatikva Ярослав Папис. 
 
Радиостанция напомнила, что в памятных мероприятиях в Иерусалиме, посвящённых 75-й годовщине освобождения концлагеря Освенцим, не принял участия президент Польши Анджей Дуда, поскольку организаторы не предусмотрели выступления главы польского государства. В свою очередь, с речью выступил президент России Владимир Путин, который в последнее время прибегал к искажению исторических фактов и обвинял Польшу в начале Второй мировой войны. 
 
В связи с этим Ярослав Папис напомнил, что уже сразу после Второй мировой войны союзники отказались от Польши. «Польша не была приглашена на парад Победы в Лондоне. Всегда, как выясняется, выигрывают интересы. Дружбы нет, только бизнес. Именно это является ключевым и в сегодняшних событиях», — подчеркнул деятель. 
 
В беседе с Polskie Radio он также объяснил, что политике чужды сантименты. «Были отдельные жесты в адрес Польши. Но сегодня в Иерусалиме были самые важные люди в мире. Мне жаль говорить, что большинство из них будут отсутствовать на памятных мероприятиях в Освенциме 27 января. Это свидетельствует о реакции мира», — с сожалением сообщил Папис. Он также отметил, что даже представитель США в Освенциме будет иметь более низкий ранг, чем на мероприятиях в Иерусалиме, где скорее доминировала политика, а не почиталась память жертв.
 
Глава фонда Hatikva ещё раз подчеркнул, что безопасность Израиля зависит от очень хороших контактов с Россией. «У России эффективная политика, у Израиля тоже. Там нет места для чувств и сантиментов касательно роли евреев в прежней Польше. Есть только интересы. Безопасность Израиля — тема номер один, и все действия подчинены ей», — разъяснил он.
 
В то же время Папис отметил, что израильтяне не приняли трактовки Владимира Путина. «Это мудрая нация, которая знает историю и понимает, что произошло во время Второй мировой войны», — сказал глава фонда Hatikva. По его мнению, Путин также заметил, что мир не купился на его историю, и сделал шаг назад. «Он бьёт, когда видит, что противник слаб. Однако Польша не была одинока в этом споре», — подытожил он. 
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