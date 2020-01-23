Радослав Сикорский: будучи в ссоре со всеми, Польша грозит России через замочную скважину
Врач-диетолог, заместитель директора клиники «Питание и здоровье» по лечебной работе Дарья Русакова прокомментировала предложение президента России Владимира Путина скорректировать потребительскую корзину россиян.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко провёл пресс-конференцию на тему распространения коронавируса из Китая и ответил на вопрос корреспондента RT о том, сможет ли этот вирус прижиться в российских климатических условиях.
Россиянин Даниил Медведев прокомментировал победу над испанцем Педро Мартинесом-Портеро в матче второго круга первого в сезоне турнира серии Большого шлема Australian Open.
Представитель пресс-службы немецкой компании Deutsche Bahn Керстин Экштайн прокомментировал заявление премьер-министра Украины Алексея Гончурака о том, что украинские железные дороги планируется передать в управление концерна.
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с RT рассказал об изменениях погоды в Москве.
У гражданки Белоруссии, доставленной с повышенной температурой в инфекционную больницу Минска после поездки в Китай, не обнаружен коронавирус по результатам лабораторного исследования. Об этом сообщили в Минздраве республики.
Украина ведёт переговоры с Россией об освобождении всех заключённых украинцев на российской территории, сообщил украинский лидер Владимир Зеленский.
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев рекомендовал жителям региона воздержаться от поездок в Китай и страны Юго-Восточной Азии из-за распространения коронавируса.
Член ОНК Московской области, корреспондент RT Даниил Ломакин посетил осуждённую за наркотики израильтянку Нааму Иссахар.
Бывший российский биатлонист, а ныне депутат Госдумы Антон Шипулин высказал мнение о ситуации с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России.
Россиянка Александра Горячкина обыграла действующую обладательницу мировой шахматной короны китаянку Цзюй Вэньцзюнь в 12-й партии матча за звание чемпионки мира.
Госдума в третьем, окончательном чтении приняла законопроект, который позволит судам привлекать родителя, проживающего после развода отдельно от ребёнка, к оплате расходов по обеспечению его пригодным для проживания жильём.
Власти Китая полностью изолировали города Ухань и Хуанган в связи с распространением нового типа коронавируса 2019-nCoV.
Более трёх тысяч упаковок снюса изъяли в Ханты-Мансийском автономном округе с начала 2020 года.
Артист театра «Содружество актёров Таганки» Александр Алёшкин прокомментировал сообщения о смерти своего коллеги Данилы Перова.
Руководитель Академии выживания Дмитрий Колесников напомнил о последствиях выхода на тонкий лёд.
Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил арест мужчине, обвиняемому в убийстве своего девятилетнего сына, до 27 мая.
Президент США Дональд Трамп установил личный рекорд по количеству постов в своём Twitter за день, сообщает издание Politico.
Палата по разрешению споров и комитет по статусу игроков Российского футбольного союза (РФС) не получали обращений от форварда «Зенита» Александра Кокорина по вопросу его аренды в «Сочи».
Президент России Владимир Путин назвал холокост общей трагедией России и Израиля. Об этом сообщает РИА Новости.
Министр кабмина Украины Дмитрий Дубилет заявил, что пробная перепись показала: численность населения страны составляет 37 млн 289 тыс. человек.
В Генпрокуратуре России рассказали об итогах проверок лекарственного обеспечения в регионах детей, которые больны муковисцидозом. Проверки были проведены после запроса сопредседателя правозащитного центра партии «Единая Россия» Михаила Старшинова.
Глава Сбербанка Герман Греф выразил надежду, что стратегия развития кредитного учреждения не изменится в случае смены главного акционера. По его словам, в противном случае он не видит себя в организации.
Россиянка Светлана Кузнецова потерпела поражение от итальянки Камилы Джорджи в матче второго круга первого в сезоне турнира серии Большого шлема — Australian Open.
Конкурсный управляющий шахты «Заречная» в Кузбассе подписал приказ о предстоящем полном сокращении штата из 2,4 тыс. работников.
Российский президент Владимир Путин встретился с матерью осуждённой в России израильтянки Наамы Иссахар. Об этом сообщает РИА Новости.
Россиянка Анастасия Павлюченкова одержала победу над американкой Тэйлор Таунсенд в матче второго круга первого в сезоне турнира серии Большого шлема — Australian Open.
Первая ракетка Белоруссии Арина Соболенко обратилась в правоохранительные органы из-за оскорбительного комментария одного из подписчиков в социальной сети Instagram.
Поправка к Конституции об индексации пенсий распространяется на работающих пенсионеров, сообщила сопредседатель профильной рабочей группы Талия Хабриева.
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила о намерении посетить осуждённую в России за контрабанду наркотиков гражданку Израиля Нааму Иссахар.
Госдума приняла закон о введении в Совете безопасности России должности заместителя председателя.
Прилетевший накануне из Китая и госпитализированный с признаками ОРВИ в Санкт-Петербурге россиянин сообщил, что с аналогичными симптомами попала в больницу его девушка. Об этом информирует ТАСС.
Президент Украины Владимир Зеленский решил не идти на Всемирный форум памяти холокоста в Израиле и отдал своё место тем, «кто пережил эту страшную трагедию».
Госдума одобрила в первом чтении президентский законопроект о поправке к Конституции.
Член комитета Госдумы России по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи, глава Федерации кёрлинга России (ФКР) Дмитрий Свищёв прокомментировал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) о приостановлении аккредитации московской лаборатории.
Президента России Владимира Путина, прибывшего в Израиль, в аэропорту Бен-Гурион встретил министр иностранных дел страны Исраэль Кац. Прямую трансляцию вёл телеканал «Россия 24».
Актриса Наталья Бочкарёва, которую мировой суд лишил водительских прав на 1 год и 8 месяцев и оштрафовал на 30 тыс. рублей за отказ проходить медицинское освидетельствование на опьянение, рассказала о преимуществах поездок в качестве пассажира.
Норвежец Йоханнес Бё высказал мнение о своём соперничестве с французом Мартеном Фуркадом за победу в общем зачёте Кубка мира по биатлону в нынешнем сезоне.
Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль Канадиенс» Илья Ковальчук высказал предложение об изменении формата проведения послематчевой серии буллитов.
Российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии сообщил об атаке более 200 боевиков на позиции сирийской армии в идлибской зоне деэскалации вечером 22 января.
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) объявило о дисквалификации чемпиона Универсиады сноубордиста Никиты Автанеева за нарушение антидопинговых правил.
Президент России Владимир Путин в Иерусалиме проводит встречу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства двух детей в городе Кудымкар Пермского края. Подозреваемой в данном преступлении является их мать, у которой, помимо погибших, есть ещё два ребёнка.
Трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене с обеспокоенностью прокомментировала своё включение в расширенный пул тестирования Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
Прокуратура в Саратове начала проверку в связи с госпитализацией десятилетнего мальчика якобы с признаками алкогольного опьянения.
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко представил в среду, 22 января, сотрудникам Министерства культуры новую главу ведомства Ольгу Любимову.
Член ОНК Московской области Даниил Ломакин сообщил RT, что осуждённую в России за контрабанду наркотиков гражданку Израиля Нааму Иссахар должны этапировать из СИЗО в колонию 23 января.
Обоим госпитализированным в Петербурге с подозрением на коронавирус мужчинам поставлен диагноз «острая респираторная вирусная инфекция (ОРВИ)», сообщили Интерфаксу в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.
Россиянин Андрей Рублёв одержал победу над японцем Юити Сугитой в матче второго круга первого в сезоне турнира серии Большого шлема — Australian Open.
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) включило в свой расширенный пул Марию Ласицкене и ещё семерых российских легкоатлетов по просьбе Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).