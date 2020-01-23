Радослав Сикорский: будучи в ссоре со всеми, Польша грозит России через замочную скважину

В настоящее время Польша не в ладах с большинством своих международных партнёров: с Россией, Германией, Францией, США, ЕС и даже Израилем, заявил экс-глава польского МИД Радослав Сикорский. В ходе пресс-конференции политик подчеркнул, что будучи страной средней величины, Польша не может позволить себе одновременные атаки по всем фронтам, сообщает Dziennik.

На пресс-конференции во вторник экс-министр иностранных дел Польши, а ныне евродепутат, Радослав Сикорский выразил мнение, что Польша занимается «международной публицистикой», пишет Dziennik.

«Внешняя политика заключается не в том, чтобы угрожать чужим... а в том, чтобы достигать целей и впоследствии видеть Польшу безопасной, процветающей и растущей в иерархии наций», — отметил политик.

Сикорский подчеркнул, что для этого необходимо международное сотрудничество, в котором Польша должна быть лучшей — иметь информационное преимущество, действовать более продуманно и умнее, чем другие.

«В настоящее время Польша не в ладах с большинством своих международных партнёров: с Россией — понятное дело, с Германией — ничего нового, с Францией — аналогично, с большей частью США — тоже известно, с Европейским союзом — с комиссией, парламентом, Венецианской комиссией, Советом Европы. Может быть, вскоре и с европейской системой правосудия и Израилем», — перечислил евродупутат. Он добавил, что будучи страной средней величины, Польша не может позволить себе иметь одновременно все фронты открытыми.

Он упомянул, что во время правления партии «Гражданская платформа» Польша была активным членом Веймарского треугольника — с Германией и Францией, и таким образом, могла эффективно, от имени всего ЕС, общаться с Россией. «А сегодня мы грозим России через замочную скважину», — подчеркнул бывший глава польского МИД.

По мнению Сикорского, для Польши было лучше, когда президент России Владимир Путин на Вестерплатте признал, где началась Вторая мировая война и кто был её первой жертвой, или когда 7 апреля 2010 года он первый в истории из глав России почтил память польских военнопленных. «А сегодня мы теряем даже немецкий нацистский концентрационный лагерь в Освенциме как место, где раз в год почитается память жертв этих преступлений», — резюмировал депутат Европарламента.