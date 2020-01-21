Fakt.pl: «одержимость» Путина Польшей вылилась в День народного единства

Внимание, которое президент России уделяет Польше, говорит о том, что Россия до сих пор не может смириться с независимостью этой страны, уверен публицист издания Do Rzeczy Петр Семка. В интервью порталу Fakt он утверждает, что даже появлением Дня народного единства россияне обязаны «одержимостью» Польшей со стороны Владимира Путина.

В последние недели Россия проводит антиисторическую кампанию, которая представляет участие СССР во Второй мировой войне только в белых красках, рассказывает публицист издания Do Rzeczy Петр Семка. В интервью порталу Fakt он объясняет, что на это есть три причины. «Во-первых, это типичная личная месть Путина. Он очень плохо воспринял отсутствие приглашения в Варшаву 1 сентября прошлого года и очень плохо принял резолюцию Европейского парламента, которая напомнила о роли России в начале Второй мировой войны. И, наконец, в-третьих, он использует этот элемент в качестве дубинки до 23 января, когда он устроит своё шоу в Иерусалиме, а затем во время великого праздника в Москве по случаю Дня Победы 9 мая. Русские очень чувствительны в плане 9 Мая и реагируют очень резко», — перечисляет он.

Более того, в беседе публицист объясняет, что Польша стала главной целью российских атак, потому что Владимир Путин на самом деле одержим Польшей. Ранее это проявилось в создании государственного праздника Дня народного единства, который ссылался на освобождение Кремля от польской власти в 1612 году. «Но тот масштаб внимания, который Путин уделяет нашей стране, должен напомнить нам, что мы по-прежнему являемся главным элементом в блокировании расширения российского влияния в Восточной Европе и в гораздо большей степени, чем, например балтийские страны. Это сигнал того, что Россия не может смириться с независимостью Польши. Это должно также стать сигналом для наших политиков разных партий, что наша ссора опасна в ситуации, когда у нас есть такой злобный враг, и к тому же долгосрочный враг, потому что всё указывает на то, что Путин хочет изменить конституцию, чтобы он смог продолжить своё правление после 2024 года, когда подойдёт к концу его президентский срок», — объясняет Петр Семка.

На этой неделе Путин выступит в Иерусалиме с речью во время памятных мероприятий по случаю освобождения Освенцима, поэтому следует ожидать дальнейших антипольских нападок с его стороны, а также представления Советского Союза как главной силы, которой еврейская община должна быть благодарна за своё выживание, уверен публицист. «Это политика, которая должна усилить влияние России в Израиле. Можно полагать, что Россия хотела бы уменьшить влияние США в этой стране. Россияне, кажется, предполагают, что они могут быть гарантом безопасности Израиля. Россия заняла уникальную позицию на Ближнем Востоке — она ​​контролирует то, что происходит в Сирии, и то, что Турция делает в этом регионе, представляет себя другом Ирана, и в то же время она завоевала очень сильные позиции в Израиле», — подчеркивает он.

В интервью Семка поддержал также решение президента Польши Анджея Дуды о том, чтобы не участвовать в торжествах в Иерусалиме, объяснив это тем, что сегодняшняя политика в значительной степени базируется на образах. «Это событие в мире освещалось бы следующим образом: Путин оскорбляет Польшу, и на экране показывают лицо президента Польши, сидящего где-то во втором или третьем ряду. Такая сцена определённо бы доминировала», — объяснил публицист. Он также напомнил, что недавний опрос показал, что 45% опрошенных поляков поддержали решение Дуды о том, чтобы отказаться от визита.