BFM TV: второго срока Макрону не видать, считают больше двух третей французов

69% жителей Франции убеждены, что Эммануэль Макрон не сможет победить на следующих президентских выборах, если выставит на них свою кандидатуру, сообщает BFM TV, ссылаясь на данные соцопросов. По данным канала, рейтинг президента остаётся очень низким: 62% респондентов говорят, что разочарованы его политикой.

Президент Франции Эммануэль Макрон только преодолел вторую половину своего пятилетнего срока полномочий и пока не объявлял о намерении баллотироваться во второй раз — однако уже сейчас 69% французов убеждены, что, даже если он выставит свою кандидатуру на следующих президентских выборах, победу он одержать не сможет, сообщает сайт BFM TV со ссылкой на опрос общественного мнения, проведённый по заказу канала компанией Elabe.

Как отмечают специалисты компании, среди тех, кто не считает Макрона способным избраться на второй срок, увеличилась доля респондентов, отвечающих на соответствующий вопрос «определённо нет»: их число выросло на 13% по сравнению с предыдущим опросом и составило 32%.

По данным BFM, исследование также продемонстрировало, что рейтинг президента по-прежнему остаётся низким: в частности, 62% опрошенных заявили, что «разочарованы» политикой президента, тогда как 24% считают, что оценивать его достижения пока рано; «удовлетворительным» курс Макрона назвали лишь 14% участников опроса. Уровень «разочарованности» достаточно сильно коррелирует с достатком: из респондентов, недовольных президентом, 72% признаются, что испытывают «финансовые трудности в конце месяца», пишет сайт канала.

61% респондентов Elabe полагают, что президенту Франции стоит уделить больше внимания протестам, вспыхнувшим в стране из-за предложенной правительством Макрона пенсионной реформы, и отказаться от неё, говорится в материале BFM. Остальные 39% опрошенных реформу поддерживают; среди них — в основном пенсионеры и управленческий персонал, отмечается в статье.

Опрос был проведёт 21 и 22 января среди 1002 участников, подобранных из разных групп населения, уточняет корреспондент BFM.