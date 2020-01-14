BFM TV: Макрон усиливает французский контингент в Африке — и сетует на влияние «иностранных держав»

Эммануэль Макрон в понедельник объявил об отправке дополнительно 220 военных в африканский регион Сахель для усиления французских войск, ведущих там борьбу с терроризмом, передаёт BFM TV. По данным канала, Макрон также раскритиковал некие «иностранные державы», которые разжигают в Сахеле антифранцузские настроения в своих «наёмнических» интересах.

Президент Франции Эммануэль Макрон принял решение отправить в Сахель 220 военнослужащих для усиления французского контингента, проводящего в этом африканском регионе контртеррористическую операцию под кодовым названием «Бархан», сообщает сайт BFM TV. О своём решении господин Макрон объявил в понедельник на проходившем во французском городе ПО саммите «Сахельской пятёрки» (G5S) — регионального межгосударственного объединения, в которое входят Буркина-Фасо, Мавритания, Мали, Нигер и Чад.

«Я решил задействовать дополнительные силы — к войскам, участвующим в операции «Бархан», вскоре присоединится подкрепление численностью 220 военнослужащих», — цитирует BFM французского лидера. Как отмечается в материале канала, в настоящий момент в операции задействованы 4500 французских военных.

В своей речи по итогам саммита G5S господин Макрон также раскритиковал «иностранные державы», которые, по его мнению, разжигают в Сахеле антифранцузские настроения, подчёркивается в статье.

«Заявления, которые мне довелось слышать в последние несколько недель, возмутительны... поскольку они работают на чужие интересы — либо террористических группировок... либо иностранных держав, которые просто-напросто желают добиться, чтобы европейцы ушли как можно дальше, так как у них есть собственные, наёмнические планы», — заявил президент, добавив, что французские вооружённые силы присутствуют в Сахеле для обеспечения «безопасности и стабильности», а не ради «прочих интересов».

Господин Макрон также признался, что «надеется» убедить своего американского коллегу Дональда Трампа в необходимости сохранять военное присутствие в Африке ради борьбы против исламистов — тем более что президенты стран Сахеля желают, чтобы США продолжали оказывать им поддержку.

«Я надеюсь, что смогу убедить президента Трампа, что борьба с терроризмом идёт и в этом регионе и что ливийский вопрос неотделим от ситуации в Сахеле и в районе озера Чад», — сказал президент, предупредив, что в случае неудачи Африке будет грозить «распространение терроризма».