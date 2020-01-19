Le Figaro: Ле Пен осудила агрессию против Макрона, напомнив о его ответственности за социальный взрыв

Марин Ле Пен осудила попытку протестующих против пенсионной реформы во Франции проникнуть в театр, где находился Эммануэль Макрон, сообщает Le Figaro. При этом глава партии «Национальное объединение» напомнила властям страны, что их действия долгое время способствовали росту напряжённости в обществе.
Глава партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен осудила попытку протестующих против пенсионной реформы во Франции проникнуть в театр, где находился Эммануэль Макрон вечером в пятницу 17 января, при этом обвинив исполнительную власть в подогревании напряжённости в обществе, сообщает Le Figaro.
«Эти действия заслуживают осуждения, при этом они вызывают беспокойство, поскольку указывают на перманентный, непрерывный рост напряжённости в течении более, чем полутора лет», — заявила политик в ходе визита в центр выращивания лошадей неподалёку от коммуны Нанжи в рамках кампании поддержки кандидата партии на муниципальных выборах. По её словам, «правительство своим поведением в течение долгого времени способствовало этому росту напряжённости, даже если это и не оправдывает вчерашних и позавчерашних действий». Как напоминает издание, Ле Пен выступает против пенсионной реформы и требует проведения референдума .
При этом госсекретарь при министре экономики и финансов Аньес Паннье-Рюнаше назвала действия протестующих в пятницу «антидемократичными». «Это меньшинство против большинства, насилие против уважения к институтам», — прокомментировала она ситуацию в эфире радиостанции Europe 1.
С этим мнением согласилась в интервью France Info госсекретарь при министре по делам перехода к экологическому и социальному развитию Эмманюэль Варгон. «Я понимаю, что люди не согласны, однако необходимо найти возможность уважать друг друга на нормальном, базовом уровне, который позволит осуществляться демократической жизни», — заметила она.
Как напоминает Le Figarо, спектакль, на показе которого присутствовал Эммануэль Макрон, в пятницу вечером был ненадолго прерван из-за попытки проникновения в здание театра нескольких десятков участников протестной акции против пенсионной реформы, длившейся на тот момент уже 44 дня. Хотя доподлинно неизвестно, откуда протестующие узнали о присутствии в зале Макрона, сообщается, что находившийся в это время в театре журналист-активист Таха Бухавс написал об этом в Twitter. Позднее он был задержан по подозрению в «участии в противоправных действиях, связанных с насилием или разрушением», сообщает источник газеты.
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