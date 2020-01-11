Le Figaro: Марин Ле Пен обвинила французские власти в разжигании беспорядков на демонстрациях

Глава партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен возложила ответственность за уличные беспорядки в ходе массовых демонстраций на французские власти, передаёт Le Figaro. По словам политика, правительство использует в отношении участников забастовки против пенсионной реформы тот же метод, что и против «жёлтых жилетов» — предоставить свободу действий радикальным группировкам, чтобы после обвинить в насилии всех демонстрантов.

Четвёртый день национальной демонстрации против пенсионной реформы во Франции закончился беспорядками, ставшими отныне спутниками любой массовой акции, пишет Le Figaro. По предварительным оценкам, в уличных столкновениях в Париже пострадали 16 полицейских и жандармов и около 20 демонстрантов, не считая множества журналистов, которые также получили ранения или были задержаны.

«Это позор! Я отказываюсь привыкать к тому, что устраивать демонстрации на улицах больше невозможно, поскольку правительство использует силы правопорядка, чтобы натравливать одних французов на других. Меня поражает тишина со стороны СМИ как защитников правового государства и личных свобод», — заявила в интервью изданию глава партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Как отмечает издание, хотя сама политик и не участвовала в шествиях, она продолжает «выражать поддержку тем, кто протестует против этой реформы, ведь она глубоко пагубна».

Ле Пен уверена, что ответственность за вспышки насилия, наблюдаемые с самого начала протестных акций, лежит на французских властях: «Это правительство забирает свободу за свободой. Это в точности тот метод, что использовался в отношении «жёлтых жилетов». Вместо того, чтобы обезвреживать их, они дают крайне-левым группировкам свободу действий, позволяют им сеять хаос и беспорядок, надеясь, что они смешаются с основной массой протестующих. Это неприемлемо».

Как напоминает издание, 9 января Ле Пен, выступающая за полный и окончательный отказ от реформы, подтвердила в интервью RTL, BFMTV и CNEWS своё намерение отменить нововведения в случае своей победы на выборах в 2022 году. Программа «Национального объединения» предполагает уход на пенсию в 60 лет после 40 лет рабочего стажа, и по словам главы партии, это предложение будет вполне посильно для бюджета, благодаря «глобальной политике создания рабочих мест и борьбы с мошенничеством в системе социальной помощи».

Ле Пен уверена, что отсутствие доверия к власти скажется и на результатах предстоящих в стране муниципальных выборов. «Если «Вперёд, Республика» плохо справляется во главе государства, она плохо справится и во главе коллективов», — заверяет политик.