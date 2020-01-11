Le Figaro: Марин Ле Пен обвинила французские власти в разжигании беспорядков на демонстрациях
Четвёртый день национальной демонстрации против пенсионной реформы во Франции закончился беспорядками, ставшими отныне спутниками любой массовой акции, пишет Le Figaro. По предварительным оценкам, в уличных столкновениях в Париже пострадали 16 полицейских и жандармов и около 20 демонстрантов, не считая множества журналистов, которые также получили ранения или были задержаны.
«Это позор! Я отказываюсь привыкать к тому, что устраивать демонстрации на улицах больше невозможно, поскольку правительство использует силы правопорядка, чтобы натравливать одних французов на других. Меня поражает тишина со стороны СМИ как защитников правового государства и личных свобод», — заявила в интервью изданию глава партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Как отмечает издание, хотя сама политик и не участвовала в шествиях, она продолжает «выражать поддержку тем, кто протестует против этой реформы, ведь она глубоко пагубна».
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