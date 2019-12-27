Le Monde: забастовка против пенсионной реформы во Франции грозит стать самой длительной в истории

Забастовки и протесты против пенсионной реформы во Франции длятся уже 22 дня, и на данный момент путей выхода из положения не видно, пишет Le Monde. Как отмечает издание, этот конфликт вполне может превзойти по длительности самую продолжительную в истории страны забастовку железнодорожников 1986—1987 годов.

Общественный конфликт вокруг пенсионной реформы во Франции, сопровождаемый масштабными забастовками, длится уже четвёртую неделю и на данный момент пути выхода из него не просматриваются, пишет Le Monde.

Как отмечает издание, над протестами, которые длятся уже 22 дня «нависает тень 1995 года», когда конфликт вокруг проекта внесения поправок в пенсионное законодательство длился с 24 ноября по 15 декабря. Тогда правительству Алена Жюпе пришлось отказаться от проведения реформы.

24 года спустя правительство твёрдо намерено отказаться от 42 существующих «пенсионных режимов» в пользу универсальной системы, основанной на баллах. Однако профсоюзы, настроенные против проекта, в результате которого «в проигрыше останутся все», не ослабляют давления, несмотря на то что количество бастующих постепенно снижается. В четверг в забастовке приняли участие 9,6% железнодорожников (среди них 42,1% машинистов против 49,3% в понедельник). Как сообщает журнал, в движении поездов сохраняются перебои.

Как отмечает издание, вопреки пожеланиям Эммануэля Макрона, забастовка продолжалась на этой неделе без «рождественского перемирия». По всей Франции множились инициативы профсоюзов, включавшие перекрытие автобусных путей, перебои в поставках электроэнергии, прекращение работы нефтеперерабатывающих заводов и даже демонстрацию балета «Лебединое озеро» у входа в Парижскую оперу в исполнении бастующих балерин.

По мнению журнала, конфликт вполне может превзойти по длительности забастовку железнодорожников 1986—1987 годов, которая продлилась 28 дней и стала самой продолжительной в истории страны.