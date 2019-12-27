Le Monde: забастовка против пенсионной реформы во Франции грозит стать самой длительной в истории

03:00
Медведева объяснила свою реакцию на поддержку болельщиков
Российская фигуристка Евгения Медведева поблагодарила болельщиков на чемпионате России в Красноярске за поддержку, признавшись, что для неё прокат короткой программы получился очень тяжёлым.
03:00
Медведева: я сделала максимум того, что могла
Российская фигуристка Евгения Медведева прокомментировала своё выступление в короткой программе, а также рассказала о проблемах с коньками.
03:00
Путин по телефону обсудил с лидером Египта ситуацию в Ливии
Российский лидер Владимир Путин провёл телефонные переговоры с египетским коллегой Абделем Фаттахом ас-Сиси, в ходе которых стороны обсудили совместные действия для стабилизации ситуации в Ливии.
03:00
Тарасова призналась, что боялась за Медведеву после разминки
Известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова призналась, что боялась за выступление Евгении Медведевой в короткой программе на чемпионате России в Красноярске.
03:00
Тарасова рассказала о проблемах Медведевой с коньками
Известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала выступление Евгении Медведевой в короткой программе на чемпионате России в Красноярске.
03:00
Косторная выиграла короткую программу на ЧР по фигурному катанию
Победительницей короткой программы в одиночном фигурном катании у женщин на чемпионате России в Красноярске стала Алёна Косторная.
03:00
Косторная заявила, что никогда не гналась за судейскими оценками
Российская фигуристка Алёна Косторная рассказала о своём отношении к судейским оценкам за прокат короткой программы на чемпионате России.
03:00
Альфа-банк сообщил об устранении сбоя в работе карт
В Альфа-банке заявили, что устранили проблемы, затруднявшие проведение клиентами операций по картам.
03:00
Колобков рассказал, когда начнётся судебный процесс с WADA
Министр спорта России Павел Колобков заявил, что Россия подаст апелляцию на санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) в начале следующего года.
03:00
«Современник» отменил новогодний спектакль после смерти Волчек
Театр «Современник» отменил новогодний спектакль «С наступающим», который должен был пройти 30 декабря. Такое решение принято в связи со смертью художественного руководителя театра Галины Волчек.
03:00
Пассажир лайнера BEK AIR рассказала о ситуации на борту в момент ЧП
Гульнара Кошенова, пассажир самолёта BEK AIR, потерпевшего крушение утром 27 декабря после взлёта в Алма-Ате, рассказала о том, что происходило на борту в момент катастрофы.
03:00
Фёдор Емельяненко заявил, что больше не может игнорировать старые травмы
Российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко признался, что в процессе подготовки старые травмы дают о себе знать, он больше не может их игнорировать.
03:00
В Шереметьеве 17 января откроется новый международный терминал С1
В Шереметьеве на 17 января 2020 года запланировано открытие нового международного терминала С1, сообщает пресс-служба московского аэропорта.
03:00
Червиченко: присутствия Хачатурянца будет достаточно, чтобы навести порядок в ДСИ РФС
Бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко считает, что Ашоту Хачатурянцу удастся навести порядок в Департаменте судейства и инспектирования Российского футбольного союза (ДСИ РФС).
03:00
Путин утвердил новую доктрину продовольственной безопасности
Президент России Владимир Путин утвердил на совещании Совбеза новую Доктрину продовольственной безопасности России.
03:00
Червиченко: отставка Егорова несвоевременна, с ней сильно затянули
Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко считает, что бывшего главу департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александра Егорова стоило уволить ещё в начале сезона.
03:00
На Северном флоте отметили рост активности НАТО в Арктике
На Северном флоте заявили о росте активности НАТО в Арктике, в том числе разведывательной деятельности и боевой подготовки вооружённых сил.
03:00
Косторная: мне не стало сложнее из-за отбора в сборную
Российская фигуристка Алёна Косторная поделилась впечатлениями от выступления на национальном первенстве в Красноярске.
03:00
«ВКонтакте» представила продуктовые итоги 2019 года
Социальная сеть «ВКонтакте» представила продуктовые итоги 2019 года. Как сообщили в пресс-службе организации, за год на платформе вышло более 200 крупных обновлений и выросла активность аудитории.
03:00
Россия нарастит потенциал войск на границах с Центральной Азией
Россия продолжит наращивать боевой потенциал войск Центрального округа, охраняющих в том числе границу со странами Центральной Азии.
03:00
Косторная о слухах о пропуске ЧР: теперь, оказывается, всё решает Instagram
Российская фигуристка Алёна Косторная прокомментировала появившиеся перед стартом чемпионата России слухи о своём снятии с национального первенства.
03:00
В Великом Новгороде задержали двух полицейских, отказавшихся искать пропавшего подростка
В Великом Новгороде задержали двух полицейских, подозреваемых в халатности, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сайт СУ СК России по региону.
03:00
Косторная призналась, что слова Тутберидзе обрадовали её больше рекордной оценки судей
Алёна Косторная прокомментировала своё выступление в короткой программе на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске.
03:00
Число российских гражданских спутников на орбите выросло до 92
Количество российских гражданских спутников на орбите к концу 2019 года достигло 92 аппаратов. Об этом сообщает пресс-служба «Роскосмоса».
03:00
Туктамышева о высокой конкуренции на ЧР: меня это заводит
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о своём отношении к высокой конкуренции в женском одиночном катании в целом и на чемпионате России в частности.
03:00
Восемь пострадавших в авиакатастрофе в Алма-Ате находятся в тяжёлом состоянии
Восемь пострадавших в крушении самолёта авиакомпании BEK AIR в Алма-Ате находятся в больницах в крайне тяжёлом состоянии.
03:00
Россия и Катар подписали соглашение об отмене виз
Правительства России и Катара подписали соглашение об отмене визового режима между странами, сообщили в катарском посольстве в Москве.
03:00
Туктамышева: я довольна прокатом, хотя он и получился не идеальным
Елизавета Туктамышева прокомментировала своё выступление в короткой программе на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске.
03:00
Траньков назвал Косторную эталоном женского фигурного катания
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков прокомментировал выступление Алёны Косторной в короткой программе на чемпионате России в Красноярске.
03:00
Косторная превзошла мировой рекорд в короткой программе на ЧР
Российская фигуристка Алёна Косторная на чемпионате России в Красноярске превзошла мировой рекорд по набранным баллам за короткую программу в женском одиночном катании.
03:00
Украина получила отказ от Германии в предоставлении военной помощи
Украина просила Германию о военной поддержке, однако получила отказ, сообщил украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко. Он выразил надежду, что Берлин пересмотрит свою позицию.
03:00
Тарасова о Косторной: лучшее, что мы когда-либо видели
Известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала выступление Алёны Косторной в короткой программе на чемпионате России в Красноярске.
03:00
Александр Олешко рассказал об уникальном таланте Галины Волчек
Актёр и телеведущий Александр Олешко в беседе с Пятым каналом выразил соболезнования в связи со смертью народной артистки СССР Галины Волчек.
03:00
Щербакова призналась, что испытывала волнение перед прокатом на ЧР
Анна Щербакова прокомментировала своё выступление в короткой программе на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске.
03:00
Спасатели предупредили о -43 ˚С в Красноярском крае
Спасатели предупредили о резком похолодании в Красноярском крае в ближайшие сутки, сообщает kp.ru со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.
03:00
Названы самые посещаемые туристами города России в 2019 году
Стали известны самые посещаемые туристами города России в 2019 году, передаёт портал kp.ru со ссылкой на данные сервиса Tvil.ru.
03:00
Ракетный полк на Алтае перевооружён на стратегические «Ярс-С»
Дислоцированный в Алтайском крае ракетный полк полностью перевооружён на новые подвижные стратегические комплексы «Ярс-С».
03:00
Траньков: Туктамышева ломает стереотип о необходимости введения возрастного ценза
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков прокомментировал выступление Елизаветы Туктамышевой в короткой программе на чемпионате России в Красноярске.
03:00
МИА «Россия сегодня» призвало Эстонию отменить санкции против Sputnik
МИА «Россия сегодня» подало в Департамент полиции и погранохраны Эстонии ходатайство о проверке оснований для применения санкций в отношении Sputnik и о пересмотре решения, которое может повлечь уголовное преследование сотрудников агентства в Таллине.
03:00
Тарасова о выступлении Туктамышевой: императрица в порядке
Известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала выступление Елизаветы Туктамышевой в короткой программе на чемпионате России в Красноярске.
03:00
Трусова довольна своим прокатом короткой программы на ЧР
Александра Трусова прокомментировала своё выступление в короткой программе на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске.
03:00
Тарасова назвала уникальными фигуристками Трусову и Щербакову
Известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что Александра Трусова иногда получает минус за недокруты при исполнении каскада лутц — риттбергер.
03:00
Бутырская: Медведева — молодец, но техническую оценку нужно откуда-то брать
Чемпионка мира по фигурному катанию 1999 года Мария Бутырская поделилась ожиданиями от выступления Евгении Медведевой на чемпионате России в Красноярске.
03:00
В Москве проверяют 26 объектов после угроз минирования
В пятницу, 27 декабря, 26 объектов с массовым пребыванием людей в Москве, в том числе 17 школ и шесть районных судов, получили анонимные сообщения с угрозами взрыва.
03:00
Синоптики предупредили о морозе до -18 °С в новогоднюю ночь во Владивостоке
Синоптики рассказали о погоде в новогоднюю ночь во Владивостоке, сообщает Vostokmedia.com со ссылкой на данные «Примпогоды».
03:00
Тарасова о прокате Щербаковой: нежнятина и сила
Известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила выступление Анны Щербаковой на чемпионате России в Красноярске.
03:00
Бутырская верит, что Туктамышева может удивить на ЧР по фигурному катанию
Чемпионка мира по фигурному катанию 1999 года Мария Бутырская высказала мнение, что Елизавете Туктамышевой по силам удивить своими выступлениями на чемпионате России в Красноярске.
03:00
МВД предложило ввести сроки за пропаганду наркотиков в сети
МВД России предлагает ввести наказание до двух лет лишения свободы за пропаганду наркотиков и культивирования наркосодержащих растений в интернете.
03:00
С сестёр Хачатурян начали снимать электронные браслеты
Сотрудники ФСИН сняли электронный браслет с младшей из сестёр Хачатурян, Марии, на очереди две её сёстры. Об этом RT сообщила адвокат Мари Давтян.
03:00
Тарасова: пусть наденут очки те, кто говорит об отсутствии связок у Трусовой
Известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала о том, какого прогресса удалось добиться Александре Трусовой по ходу сезона.