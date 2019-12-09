SRF: на пятый день забастовок парижские пробки растянулись на 600 км

Из-за забастовок транспортных рабочих только в Париже и его окрестностях образовались пробки общей протяжённостью не менее 600 км, сообщает швейцарский телеканал SRF. Участники протестуют против проведения пенсионной реформы Эммануэля Макрона. Сбои в работе общественного транспорта французской столицы продолжаются уже пятый день подряд и затрагивают метро, пригородные поезда и даже поезда дальнего следования.

Забастовки ближнего и дальнего транспортного сообщения во Франции продолжились по завершении выходных, отмечает швейцарский телеканал SRF. О продолжении забастовок сообщили три крупнейших в стране железнодорожных профсоюза в совместном заявлении.

Как напоминает телеканал, протесты против проведения пенсионной реформы привели к серьёзным нарушениям движения транспорта в Париже и его пригородах. Около 8 утра там было зафиксировано уже около 600 км пробок, притом что в обычное время их бывает вдвое меньше.

Снова бастуют парижское метро и пригородные поезда — это уже пятый день подряд, когда общественный транспорт французской столицы сталкивается с существенными нарушениями в работе. Поезда дальнего следования тоже двигаются с большими ограничениями, на ходу остались лишь около 20% высокоскоростных составов.

Компания RATP, ответственная за парижские сети ближнего транспортного сообщения, советует на своём сайте избегать пользоваться общественным транспортом в ближайшие дни.

Как подчёркивает SRF, в ближайшие несколько дней спада напряжённости в ситуации не предвидится. Протестующие бастуют против запланированной пенсионной реформы французского правительства. Профсоюзы призывают участников выйти на новые массовые протесты во вторник. В среду премьер-министр Эдуар Филипп должен в деталях представить план правительства. Пенсионная реформа является одним из центральных проектов президента Франции Эммануэля Макрона, отмечает швейцарский телеканал.

На вечер запланирована встреча Макрона с его министрами. Премьер-министр Эдуар Филипп вчера заявил французским СМИ, что полон решимости продолжать реализацию планов правительства, сообщает SRF.