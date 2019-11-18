Times: угроза всеобщей забастовки вынуждает Париж уступить протестному движению

На фоне возобновления акций «жёлтых жилетов» французское правительство намерено удовлетворить одно из требований участников протеста и выделить миллиарды евро на здравоохранение. Власти страны надеются, что эта мера поможет избежать общенациональной стачки и транспортного коллапса, который может начаться в начале декабря и растянуться на неопределённый срок, пишет The Times.

В ближайшее время Эммануэль Макрон собирается протянуть «оливковую ветвь» протестному движению. Таким образом французские власти надеются ликвидировать угрозу общенациональных забастовок, пишет The Times.

Как ожидается, в среду президент объявит о многомиллиардных вложениях в здравоохранение,

чтобы покончить со стачкой медработников, которая тянется не один месяц. Эта забастовка вкупе со «студенческим бунтом» против повышения расходов на проживание считаются прелюдией к более широкому восстанию общества и профсоюзов частного сектора против коренной реформы пенсионной системы, которую предлагает правительство Макрона, утверждает издание.

В субботу движение «жёлтые жилеты» вновь напомнило о себе на улицах Парижа и других городов, отпраздновав свою годовщину новыми беспорядками. Это ещё больше укрепило французские власти в их опасениях, что массовые волнения в провинции могут совпасть с акцией профсоюзов, которые хотят начать с пятого декабря бессрочную транспортную забастовку.

Премьер-министр Эдуар Филипп пригласил профсоюзных лидеров обсудить реформу, предлагаемую Макроном. Угроза забастовок и транспортного коллапса, который может растянуться до рождественских каникул, дала повод для разговоров о том, что президент планирует отказаться от обещанного крупнейшего обновления пенсионной системы, отмечает The Times.

По словам издания, на прошедших выходных произошло первое с весны столкновение «жёлтых жилетов» с парижской полицией. В результате был атаковано отделение местного банка и сожжено несколько автомобилей. Стражи правопорядка арестовали более 250 человек в столице и других городах. Всего в акции участвовало 28 тыс французов.

По словам министра внутренних дел страны Кристофа Кастанер, большинство протестующих — «дикари», которые вышли на улицы, чтобы подраться с полицейскими и помешать работе экстренных служб. Единственным утешением для властей стала низкая явка участников акции – их было в десять раз меньше, чем в прошлом году, подчёркивает The Times.