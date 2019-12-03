Times: Францию ожидает «зима недовольства» из-за всеобщих забастовок

Профсоюз французских железнодорожников планирует провести массовую забастовку против пенсионной реформы, которую предлагает Эммануэль Макрон, пишет The Times. Несмотря на то что к ним собираются присоединиться учителя, медработники, сотрудники авиакомпаний и аэропортов, а также почтовые служащие, правительство пока настаивает на отмене «специальных режимов» и согласно лишь на небольшую отсрочку до 2025 года, после которого изменения вступят в силу.

Францию ожидает «зима общественного недовольства»: в четверг работники железнодорожных служб готовятся выйти на забастовку против планов Эммануэля Макрона прекратить их пенсионные привилегии, сообщает The Times. Отменены десятки рейсов между Лондоном и Парижем. Ожидается, что демонстрации парализуют работу автобусов и метро во французской столице. Также к протестам должны присоединиться учителя, медработники, сотрудники наземного обслуживания авиакомпаний, диспетчеры аэропортов и почтовые служащие.

Глава старейшего и крупнейшего профсоюза Франции «Всеобщая конфедерация труда» Филипп Мартинез заявил, что забастовка будет носить «массовый» характер. По его словам, причина не только в сохранении прав определённых профессиональных групп: «президент пытается разделить французов, но реформа касается каждого».

Как рассказывает издание, неизвестно, сколько продлятся протесты, — по предварительным данным, не менее четырёх дней. Сообщается, что государственная железнодорожная компания SNCF планирует подавить забастовку с помощью элитных и высокооплачиваемых машинистов, однако предполагают, что в рейс выйдет лишь небольшое количество поездов. Один из профсоюзов железнодорожников пригрозил устроить «чёрный декабрь» с протестами до Рождества.

Бюджет государственного пенсионного фонда Франции — один из самых высоких в мире и составляет 14% объёмов производства, что в два раза выше, чем в Великобритании. Британская газета напоминает, что забастовку вызвали меры Макрона по исполнению своего предвыборного обещания — объединить 42 пенсионных схемы в одну балльную систему, которая даст всем работающим людям одинаковые права. Стараясь не спровоцировать дальнейшие возмущения, правительство не стало менять возраст выхода на пенсию (62 года), однако может сократить льготы для тех, кто прекратит трудиться до 64 лет, и повысить выплаты тем, кто продолжит работать.

Против таких изменений выступают железнодорожные служащие и другие, в основном бюджетники, которые пользуются преимуществами «специального режима» с выходом на пенсию на десять лет раньше и повышенными выплатами. Так, для моряков сохраняется система, принятая ещё в 1673 году во времена Людовика XIV: они имеют право на пенсию после 52,5 лет, если успели отслужить 37,5 лет. Похожие льготы получают певцы, танцоры и другие сотрудники Парижской национальной оперы, которые выходили на забастовку в сентябре.

Отмечается, что Макрон, похоже, не намерен менять своих планов — по крайней мере пока. Как заявил премьер-министр Эдуард Филипп, государство твёрдо намерено уничтожить «специальные режимы», потому что «система корпоративной солидарности больше непригодна и создала неравенство».

Тем не менее перед угрозой стачек других профсоюзов правительство готово пойти на компромисс между «немедленным и грубым переходом», по которому под действие реформы попадут родившиеся после 1963 года, и отсрочкой её введения до 2025 года. Однако, указывается в статье, такие уступки вряд ли удовлетворят железнодорожников, чьё многолетнее влияние позволило им держаться за привилегии, доставшиеся тяжёлой ценой. Кроме того, недововольство выражают адвокаты и командиры воздушных судов, чьи хорошо налаженные и автономные пенсионные начисления исчезнут в общем котле.

В этом году Макрон разбавлял жёсткие меры некоторыми компромиссными соглашениями, чтобы положить конец протестам «жёлтых жилетов» против повышения цен на нефть. Сейчас его подстерегают проблемы в других областях: как пишет The Times, в среду сотни фермеров приехали на своих тракторах в центр Парижа и разбросали солому по Елисейским полям в знак недовольства правительственными указами, которые угрожают их существованию, в прошлом месяце на улицы вышли работники больниц, испытывающих проблемы с финансированием. Они планируют организовать новые акции протеста 17 декабря.