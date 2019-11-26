Independent: пикеты и отменённые лекции — британские профессора недовольны пенсионной реформой

Профсоюз университетов и колледжей (UCU) Великобритании начал забастовку против пенсионной реформы: более 43 тыс. человек отказываются проводить занятия и выходят на протестные митинги, пишет The Independent. Теневой министр образования призвала не нарушать учебный процесс и сесть за стол переговоров с вузами для достижения общего и справедливого решения.

Работа британских вузов нарушена из-за того, что десятки тысяч профессоров и других преподавателей вышли на восьмидневную забастовку против изменений в оплате, начислении пенсий и условий труда, сообщает The Independent. На этой неделе в демонстративном прерывании занятий в 60 учреждениях по всей Великобритании участвует более 43 тыс. членов профсоюза университетов и колледжей (UCU). Предполагается, что эти действия затронут миллион студентов. Генеральный секретарь профсоюза предупредила, что если стороны не найдут решение, протестные акции расширятся на новый год и могут сорвать экзамены.

Как рассказывает британская газета, по всей стране в кампусах проходят пикеты, демонстрации и другие формы протеста, а преподаватели отказываются переносить пропущенные лекции. Анджела Рейнер, теневой министр образования, призвала университеты поставить на первое место студентов и прекратить забастовки, «вернув за стол переговоров разумное предложение». По её словам, причина протестов — «растущая маркетинговая система», которую создали консерваторы.

Профсоюз отметил, что в университетах выражают поддержку забастовке, а после её анонсирования за три недели к UCU присоединилось 3,5 тыс. человек. По словам Джо Грейди, генерального секретаря профсоюза, такая поддержка показывает, что «преподавательский состав не согласится с сокращением зарплаты, повышенными пенсионными выплатами и ухудшением условий труда». Согласившись с Аджелой Рейнер о том, что университеты должны поставить на первое место студентов, Грейди посоветовала им ответить профсоюзу «предложением получше и избежать дальнейшего беспорядка» — в противном случае глава UCU пообещала «больше протестов с участием ещё большего количества человек».

Пенсионная реформа означает, что на пенсионные взносы преподавательский состав будет отдавать примерно на £40 тыс. больше, а получать на пенсии почти на £200 тыс. меньше, объясняет издание со ссылкой на UCU. Профсоюз ранее предупреждал, что из-за таких изменений люди недополучают деньги.

Руководители университетов заявили, что постараются уменьшить влияние реформы и подчёркивают, что хотят работать с профсоюзом для достижения договорённости. Официальный представитель Системы пенсионного обеспечения университетов (USS) подчеркнул, что университеты делают всё, что могут, чтобы студенты не пострадали в этой ситуации: «онлайн-материалы, библиотеки и студенческие службы поддержки остаются доступны на протяжении всего этого времени для обеспечения самостоятельной работы студентов». Он также ещё раз призвал профсоюз «сосредоточить свои усилия на продолжении диалога для достижения совместного и справедливого решения».