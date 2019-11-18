Daily Mail: в Британии предложили разрешить всем считать себя чернокожими

Любой человек должен иметь возможность «идентифицировать» себя чернокожим, каким бы ни был его цвет кожи или происхождение. С такой позицией выступили лидеры британского Союза университетов и колледжей, пишет Daily Mail. По словам издания, критики высмеяли заявление организации, обвинив её в необдуманном копировании леволиберального мышления американских кампусов.

Любой должен иметь возможность «идентифицировать» себя чернокожим вне зависимости от его цвета кожи или происхождения. Такое мнение высказали лидеры британского Союза университетов и колледжей (UCU), передаёт Daily Mail.

Организация решила изложить свою позицию в продолжающемся споре о том, могут ли мужчины считать себя женщинами и рассматриваться в качестве женщин независимо от их анатомии. Но UCU в своём заявлении не ограничивается половым вопросом и утверждает, что люди вольны выбирать собственную расу, отмечает издание.

«Наши правила обязывают нас покончить с любыми формами дискриминации, фанатизма и стереотипного мышления. UCU напротяжении долгого времени позволяет своим членам идентифицировать себя чернокожими, инвалидами, ЛГБТ+ или женщинами», — говорится в документе организации.

Признание «самопровозглашённых» женщин в качестве настоящих — это очень острая тема, в том числе для многих феминисток. Правительство Терезы Мэй рассматривало закон, позволяющий людям выбирать собственный гендер, но министры отложили этот план на неопределённое будущее из-за недовольства избирательниц, обращает внимание Daily Mail.

По словам издания, многие научные сотрудницы жаловались, что им приходится терпеть нападки со стороны студентов из-за своего неприятия трансгендерной политики. Некоторым спикерам запретили выступать на университетских дебатах потому, что они отказывались признавать женщинами всех, кто к ним себя причисляет.

Но позиция UCU по расе вызвала насмешки в британском обществе. Её назвали «абсурдной» демонстрацией леволиберального мышления, импортированного из американских кампусов, подчёркивает издание.

В частности, профессор философии в Суссекском университете и член UCU Кэтлин Сток удивилась заявлению союза по расовому самоопределению. Она назвала его «бездумной, антиинтеллектуальной пропагандой».

Между тем в самих США расовая самоидентификация оказалась очень скандальной темой. Так, в 2015 году Рейчел Долезал пришлось уйти из Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения после того, как её разоблачили собственные белые родители. Британский комик Саша Барон Коэн также подвергался осуждению в Америке из-за его персонажа Али Джи — белого английского мужчины, который считает себя чернокожим.

В прошлом году британский актёр ирландского происхождения Энтони Леннон оказался в центре расового скандала. Он получил финансирование от Художественного совета в рамках программы помощи представителям этнических меньшинств, потому что «идентифицировал себя заново рождённым африканцем», напоминает Daily Mail.