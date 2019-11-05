ABC News: Бутина назвала себя жертвой русофобии

Ещё находясь в США под стражей, Мария Бутина заявила в интервью 60 Minutes, что, не будь она россиянкой, американские власти не предъявили бы ей никаких обвинений. По её словам, она не пыталась влиять на политику США, а хотела лишь набраться в Америке опыта, чтобы сделать Россию лучше.

А теперь поговорим о новом интервью с осуждённым агентом России Марией Бутиной. Она вернулась в Россию, после того как провела в тюрьме 15 месяцев — к этому сроку её приговорили за то, что она тайно помогала Кремлю влиять на американскую политику. Её версию событий расскажет наш главный национальный корреспондент Том Йамас. Доброе утро, Том!



ТОМ ЙАМАС, главный национальный корреспондент ABC News: Доброе утро, Джордж. Это интервью Мария Бутина дала 60 Minutes, ещё находясь под стражей. И, несмотря на весомые улики, она утверждает, что является жертвой, цитирую, «расизма, направленного против русских». Ответы, которые она давала в этом интервью, федеральные власти называют шедевром дезинформации.



Мария Бутина, осуждённый агент России, провокационная активистка, выступающая за право на оружие, впервые рассказывает свою версию событий.



МАРИЯ БУТИНА, основательница движения «Право на оружие»: Я никогда не стремилась повлиять на вашу политику. Я приехала сюда сама, потому что я хотела поучиться у Соединённых Штатов и вернуться в Россию, чтобы сделать Россию лучше.



30-летняя женщина подружилась с влиятельными республиканцами и установила отношения с Национальной стрелковой ассоциацией. Американские власти считают, что она делала это, чтобы продвигать пророссийскую политику.



Бутина утверждает, что федералы пытались выставить её кремлёвской соблазнительницей.



ЛЕСЛИ ШТАЛЬ, репортёр 60 Minutes: Вы путешествовали по Соединённым Штатам, присутствовали на встречах NRA. Американские власти заявляют, что вы устанавливали связи с республиканцами, чтобы влиять на американскую политику, и что вы делали это медленно, но целенаправленно.



МАРИЯ БУТИНА: Если бы я не была россиянкой, это бы называлось социальным взаимодействием.



Но программа 60 Minutes заявляет, что заполучила тысячи личных сообщений, которыми она обменивалась в Twitter с российским чиновником и в которых, как утверждается, употребляются такие фразы, как «продолжая нашу игру», «битва за наше будущее» и «терпение и хладнокровие».



ЛЕСЛИ ШТАЛЬ: Знаете, если читать ваши сообщения, складывается впечатление, что он ваш куратор из разведки.



МАРИЯ БУТИНА: Послушайте, это… Кажется, старая американская поговорка гласит, что у волков есть зубы, но не все животные с зубами — волки. Нельзя судить о человеке по внешнему виду.



ТОМ ЙАМАС: Бутина признала себя виновной в сговоре с целью работы в качестве иностранного агента. Проведя более года в тюрьме, она вернулась в Россию. В последнее время она регулярно показывается в российских СМИ — жалуется на то, как с ней обращались в американской тюремной системе. И я готов поспорить, ребята, что о Марии Бутиной мы ещё услышим.



Думаю, в этом вы правы. Большое спасибо, Том!



Дата выхода в эфир 04 ноября 2019 года.