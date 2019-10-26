El Periódico: на родине Марию Бутину встретили как героиню

После 18 месяцев в американской тюрьме по обвинению в работе в качестве иностранного агента россиянка Мария Бутина вернулась на родину, передаёт El Periódico. В московском аэропорту Бутину встречали десятки журналистов и представители МИД России.

Самолёт с освобождённой накануне из американской тюрьмы Марией Бутиной около полудня приземлился в московском аэропорту «Шереметьево», сообщает El Periódico.



По приезде россиянку, осуждённую в Соединённых Штатах на 18 месяцев тюрьмы по обвинению в работе в качестве иностранного агента, встретили отец Валерий Бутин и официальный представитель МИД России Мария Захарова.



У выхода для встречающих её также ждали десятки журналистов, некоторые из которых даже принесли цветы. Там же под вспышки фотокамер Бутина выступила с заявлением для прессы, которое российские проправительственные СМИ показали в прямом эфире.



«Я очень рада вернуться домой, и спасибо всем, кто меня поддерживал, российским гражданам, которые помогали, писали мне письма... Спасибо огромное МИД и дипломатам, которые за меня боролись каждый день», — сказала Бутина, подытожив обращение патриотическим возгласом: «Русские не сдаются!»



В свою очередь, завершая импровизированную пресс-конференцию, Захарова попросила журналистов уважать право Бутиной на неприкосновенность частной жизни.



Как отмечает El Periódico, в российских СМИ к возвращению Бутиной на родину готовились заранее. Так, накануне на местном телеканале «Россия 24» показали гостиничный номер, в котором россиянка должна остановиться по приезде, а также интервью с её родителями и бабушкой, которая пообещала приготовить для неё любимый торт «Наполеон».



Кроме того, журналистам телеканала RT и новостного агентства Sputnik удалось побеседовать с Бутиной ещё в самолёте из Майами. В интервью она рассказала о подробностях пребывания в американской тюрьме и заявила о своей невиновности, назвав всё происходившее «сюрреализмом». По словам Бутиной, признательные показания в ходе расследования она давала под давлением.



Конкретных планов на будущее у Бутиной пока нет. Однако, как полагает El Periódico, она может пойти по стопам раскрытого агента российской разведки в США Анны Чапман. Так, издание пророчит ей судьбу публичной персоны в одном из российских госучреждений.