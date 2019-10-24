La Presse Canadienne: Мария Бутина готовится к выходу из тюрьмы и возвращению домой

Осуждённая в США за шпионаж Мария Бутина готовится покинуть в пятницу тюрьму штата Флодрида и отправиться в Россию, пишет La Presse Canadienne. По словам издания, о планах россиянки стало известно из документа, представленного судебным органам её адвокатом.

Мария Бутина, россиянка, «тесно связанная» с влиятельной американской организацией NRA, занимающейся оружейным лоббизмом, и признанная виновной во вмешательстве во внутренние дела в США, готовится вернуться в Россию после своего выхода из тюрьмы штата Флорида в пятницу, сообщает La Presse Canadienne.

Как напоминает издание, Бутина стала первой россиянкой, обвинённой в рамках расследования российского вмешательства в американскую политику. Согласно обвинениям, Бутина связалась с NRA, которая позволила ей войти в контакт с Дональдом Трампом и одним из его сыновей.

По утверждению россиянки, целью её деятельности было наладить отношения между Россией и США. В июле 2018 года Бутина была арестована по обвинению в «заговоре» с целью «продвижения российских интересов», а в апреле этого года осуждена на 18 месяцев тюремного срока. После того как в декабре прошлого года россиянка признала себя виновной в выполнении функций иностранного агента, не зарегистрировавшись официально в этом статусе, Бутина сотрудничала со следствием, напоминает газета.

Как сообщается, адвокат Бутиной в Вашингтоне не стал отвечать на вопросы о её дальнейших планах, однако сделал отметку в одном из юридических документов о её намерении вернуться в Россию. О скором возвращении Бутиной на родину говорят и российские СМИ.

В интервью американской радиостанции NPR находящаяся в заключении россиянка подчеркнула, что, изучая политологию в Американском университете, она не имела намерения заниматься публичной дипломатией. «Я никогда не скрывала своей любви ни к родине, ни к этой стране… я люблю и ту и другую и работала над их примирением», — заявила Бутина журналистам.