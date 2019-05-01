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Washington Times: Бутина назвала абсурдным вынесенный ей в США приговор

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«Это совершенный абсурд», — так прокомментировала Мария Бутина приговор, вынесенный ей в Америке, пишет The Washington Times. Россиянку приговорили в полутора годам тюрьмы за то, что она действовала на территории США как «незарегистрированный агент российского правительства», говорится в статье. Сама Бутина назвала решение суда «страшным позором американскому правосудию».
Washington Times: Бутина назвала абсурдным вынесенный ей в США приговор
Global Look Press
Россиянка Мария Бутина, которую в прошлую пятницу американский суд приговорил к полутора годам тюрьмы за то, что она действовала на территории США как «незарегистрированный агент российского правительства», назвала вынесенный ей приговор абсурдным, пишет The Washington Times.
 
«Это совершенный абсурд, — приводит издание её слова. — Это страшный позор американскому правосудию».
 
Ранее президент России Владимир Путин высказался о приговоре в схожем ключе, назвав его «беспределом».
 
Бутина находится в тюрьме уже около девяти месяцев и может быть выпущена на свободу ещё до наступления 2020 года, отмечается в статье. Как только она отбудет свой срок, её должны депортировать в Россию.
 
Минюст США обвинил Бутину в том, что она просочилась в Национальную стрелковую ассоциацию, чтобы наладить связи между Республиканской партией и Россией. Между тем россиянка отрицает шпионаж в пользу своей страны, а официальные лица в Москве уже назвали её политзаключённой.
 
Более того, российские парламентарии обратились к министру иностранных дел России Сергею Лаврову с просьбой составить так называемый «список Бутиной», куда попадут должностные лица США, устроившие уголовное преследование в отношении россиянки.
 
«Угроза попадания в «список Бутиной» должна со временем начать отрезвлять иностранных чиновников, привыкших к практически безнаказанному притеснению русских, и предотвращать нарушение прав наших соотечественников за рубежом», — цитирует издание депутатский запрос.
 
По данным одного из российских изданий, инициатором данного обращения выступил депутат КПРФ Валерий Рашкин, сообщает The Washington Times. 
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Washington Times США Северная Америка
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